鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-20 04:30

「這幾天日本航線退票的挺多，總計大概幾萬張了。」一家中國航空公司市場部相關人士週三（19 日）說，加上原本也是淡季，公司取消部分赴日航班，調整運力投放。

超過50萬張赴日機票被退訂，中國赴日旅客量連續三天大幅下滑。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》報導，多家中國航空業者在 11 月 15 日發布赴日航線免費退改簽政策後，中日航線退票量增多，退票相對較多的航線主要是赴日旅遊航線。

民航業界人士李瀚明說，根據他掌握的最近幾天內地航空公司赴日機票預訂數據，截至 18 日的機票訂單總量比 15 日時減少 54.3 萬張，意味著大約超過 50 萬張機票訂單被取消。以 11 月 16 日為例，訂單取消數量是新預訂量的 27 倍。

「這其中到東京的訂單取消相對較少，取消的重點在大阪和其他日本二線城市，說明退票的客群以休閒旅遊客為主。」

另據航班管家監測，最近三天赴日旅客量和平均客座率持續下滑，比如運力持續減少之下，11 月 18 日的客座率比上周驟降 12.3 個百分點，旅客量下滑 10.8%。

一位航空公司市場部人士分析，最近幾天赴日航班的客座率持續下滑，取消赴日計畫的遊客，部分人會去東南亞，部分人會在國內安排，還有一部分需求可能就消失了。

航旅縱橫的大數據顯示，冬季中國暖冬遊熱度提前釋放，截至 11 月 18 日，11 月 19 日至 12 月 31 日期間中國國內飛往海南、雲南、廣西、廣東的機票預訂量已超過 472 萬張，較去年同期增長約 13%。