〈聯鈞法說〉明年光模組、雷射成長值得期待 800G完成認證明年出貨逐季增

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-19 18:30

聯鈞光電 (3450-TW) 今 (19) 日下午於證交所舉行法說會，聯鈞總經理宋天增表示，800G 光模組產品今年下半年已完成驗證，預計明 (2026) 年開始逐季放量，展望明年公司隨著資本支出持續擴增，預期明年光模組與雷射封裝產品都會呈現均衡發展。法人表示，聯鈞明年度業績成長值得期待，整體毛利率有望再提升。

聯鈞：明年光模組、雷射成長值得期待 800G完成認證明年出貨逐季增。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

聯鈞為全球前 3 大雷射二極體封測 EMS 廠，主力產品涵蓋光電、矽光子 (CPO)、半導體產業等三大部門。聯鈞近期因受惠於全球、北美三大廠 CSP(雲端服務大廠) 資本支出增加，在 AI、光通訊發展強勁下，備受投資圈關注，今日法說會現場人潮洶湧，聚集眾多法人關注，法說會聚焦聯鈞產品線及未來布局。

宋天增表示，今年第 2 季、第 3 季光模組出貨受到影響，導致營收轉為疲軟，主因為客戶有庫存調節問題，但是相對看 10 月份營收約新台幣 7 億元，今年前 3 季平均月營收約逾 6 億元，等於 10 月營收是月增 (約 8.29%)，所以整體趨勢是往上走沒有問題，至於第 3 季毛利率大幅下滑，主要受光模組產品營收沒有上來，是最主要原因。

在財報方面，聯鈞第 3 季營收約 18.55 億元、季增 0.37%、年減 11.66%，稅後純益為 8,885 萬元、季增 15.11%、年減卻達到 41.16%，每股稅後純益為 0.61 元；第 3 季毛利率 22.78%、季減約 8 個百分比、年減約 4.7 個百分比；營益率為 10.5%、季減 11.7 個百分比、年減 7.4 個百分比。累計前 3 季稅後純益 5.06 億元、年增 91.56 %，EPS 達 3.48 元。聯鈞第 3 季營收主要來自半導體產業占比約 61%、矽光子 22%、光電 21%。

宋天增表示，第 3 季觀察，外界最關注的 800G 光模組產品，客戶認證正如預期發展中，客戶也有共識，在今年底光模組庫存調整告一段落後，明年預期恢復正常出貨。

聯鈞表示，旗下產品線除了半導體外，主要產品線就是 800G 光模組、雷射封裝，包括公司去年 1-3 季資本支出僅 2.5 億元，今年前 3 季則已經達到 11 億元，今年資本支出大增，主要會用在明年產能的出貨需求上。