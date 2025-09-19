search icon



〈焦點股〉甲骨文大單加持 聯鈞飆漲停激勵光通訊族群上揚

鉅亨網記者黃皓宸 台北


甲骨文 Oracle(ORCL-US) 取得 OpenAI 為期五年、總值高達 3,000 億美元的 AI 算力大單，為滿足龐大的資料傳輸需求，甲骨文正大規模擴建 AI 伺服器基礎設施，光通訊廠聯鈞 (3450-TW) 為其 800G 高速光通訊模組的核心供應商，被視為直接受惠廠商，今 (19) 日早盤在大單敲進下，早早跳空飆上漲停板。

cover image of news article
甲骨文大單加持，聯鈞亮燈飆漲停激勵光通訊族群上揚。(圖：shutterstock)

隨著 AI 模型持續倍增、算力增強，資料中心對於高速、低延遲傳輸的需求愈加迫切，以往伺服器間多以 400G 為主，但新一代 AI 訓練集群正快速切換至 800G 光通訊規格，除了提升傳輸速度，也能支撐更大規模的 GPU 集群運算，聯鈞在 AOC(有源光纜) 進度超前，下半年起開始放量出貨。


聯鈞在光模組領域深耕多年，今日股價暴量 2.38 萬張跳空衝破年線，暫收 248.5 元，也激勵矽光子相關類股華星光 (4979-TW) 盤中一度漲逾 6%，眾達 - KY(4977-TW)、波若威 (3163-TW) 一度漲逾 3-4%。

法人指出，隨著 OpenAI 算力需求爆發，AI 伺服器建設將帶動高速光通訊需求呈現倍數成長，聯鈞股價反應市場對其在甲骨文的 AI 大單的受惠期待，隨著 AI 算力需求推動 800G 光模組快速放量，有望挹注光通訊族群出貨量增。

相關行情

台股首頁我要存股
聯鈞248.5+9.96%
華星光211.5+5.22%
眾達-KY125.5+3.72%
波若威223+2.29%
甲骨文296.8-1.53%

