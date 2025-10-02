〈焦點股〉OpenAI攜手韓商推動星際之門 聯鈞沾光一度亮燈漲停
鉅亨網記者黃皓宸 台北
韓國 2 大記憶體巨頭三星與 SK 海力士宣布合作案，將與 OpenAI 攜手打造「星際之門」的 AI 基礎設施發展，加上近期 OpenAI 與甲骨文 (Oracle) 簽下 3,000 億美元的 AI 算力合約，光通訊廠聯鈞 (3450-TW) 作為 Oracle 800G 光通訊模組的核心供應商，備受市場關注，今 (2) 日股價開高走高，盤中在大單敲進下，一度亮燈攻漲停。
Oracle(ORCL-US) 近期利多連發，繼取得 OpenAI 五年、3,000 億美元的 AI 算力大單後，接著又傳吃下 Meta(META-US) 價值 200 億美元大單，共同封裝光學 (CPO) 廠聯鈞身為 Oracle 光通訊模組核心供應商，市場關注聯鈞業績，有望受惠增長。
受惠題材旺盛，聯鈞今日股價持續走高，盤中觸及亮燈漲停，股價最高一度攻上 304.5 元，成交量也暴增至 5.7 萬張。
法人表示，聯鈞美系平台客戶，在第 3 季起逐漸回復拉貨，聯鈞目前有足夠的成品與庫存，可望因應客戶需求回升，隨著 CPO 技術進入實質應用，明 (2026) 年在光通訊產品的量產下，有望挹注聯鈞的業績持續增長。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈熱門股〉聯鈞背靠甲骨文接單題材 外資連6買 周K連3紅
- 〈焦點股〉輝達重金投資OpenAI 激勵聯鈞漲逾半根停板
- 〈焦點股〉甲骨文大單加持 聯鈞飆漲停激勵光通訊族群上揚
- 〈熱門股〉聯鈞背靠甲骨文接單題材 外資連6買 周K連3紅
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇