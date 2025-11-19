鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-19 17:27

台股今 (19) 日尾盤因台積電 (2330-TW) 遭大單狙殺，以下跌 10 元或跌 0.71%，收在 1395 元，造成大盤 82 點的跌點，使大盤下跌 176 點，或跌 0.66%，收在 26580.12 點，成交值萎縮爲 4943.38 億元。集中市場三大法人合計賣超 326.52 億元，外資今天賣超台積電 5426 張，提款 76.15 億元。

台股11月以來跌1653點 累計外資賣超2792億元 減碼台積電逾8萬張。(鉅亨網記者張欽發攝)

台股 11 月以來下跌 1653 點，同一期間累計外資 1 賣超達 2791.91 億元、賣超台積電 80788 張；外資今日賣超 256.89 億元，投信買超 11.05 億元，自營商賣超 80.68 億元，在期貨市場中，外資交易口數淨額爲多單 238 口，未平倉合約口數淨額爲空單 31047 口。

在台北匯市方面，10 月 19 日新台幣兌美元匯率以 31.254 元作收、貶值 3.7 分，成交金額 13.22 億美元。上午新台幣以 31.190 元開出，盤中最高 31.187 元，最低 31.256 元。

今天外資買超較多的個股爲，中信金、光寶科、日月光投控、大聯大、南亞、萬海、陽明、東元、聯電、微星；今天外資賣超較多的個股爲，力積電、凱基金、友達、彰銀、中工、長榮航、欣興、大成鋼、台新新光金、可寧衛 *。

今天投信買超較多的個股爲，富邦金、京元電子、彰銀、長榮航、永豐金、臻鼎 - KY、華航、金寶、仁寶、台新新光金；今天投信賣超較多的個股爲，萬海、大聯大、陽明、中信金、光寶科、東元、南亞、兆豐金、日月光投控。

今天自營商買超較多的個股爲，凱基金、金寶、華南金、鴻海、三商壽、元大金、中信金、聯電、永豐金、台積電；今天自營商賣超較多的個股爲，華邦電、南亞、華新、中工、可寧衛 *、康舒、華通、力積電、南亞科、強茂。

資深證券分析師黃漢成指出，台股由歷史高點的 28554.61 點，下跌到今天收盤的 26580.12 點，跌點高達 1974.49 點，但相對於台股由今年 4 月上漲到高點的上漲 1 萬 1000 點，跌幅仍算輕，現階段台股在 2 萬 6000 點的高位階，向上拉升的力道有點不足，目前市場也在觀望來自美國輝達的最新財報公布。