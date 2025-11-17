search icon



台股今 (17) 日一甩上周五頹勢，早盤開高後，由電子股扮演反攻要角，指數最高一度漲逾 320 點衝上 27,723 點，盤面上以記憶體、矽智財、塑化族群相對強勢，尾盤在權值電子股沉重賣壓下，漲幅壓抑收斂，終場收在 27,447.31 點，小漲 49.81 點或 0.18%，成交量縮減至 5,234 億元，挑戰月線失敗；三大法人合計賣超 159.76 億元。

cover image of news article
外資終止連11賣回補73億 三大法人賣超159.76億元。(圖:shutterstock)

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 73.35 億，終止連 11 賣；自營商賣超 146.99 億元；投信賣超 86.13 億元，為連 4 賣；三大法人合計賣超 159.76 億元。



