星星電力攜手和潤電能、匯僑 搶三型轉供綠電市場
鉅亨網記者魏志豪 台北
泓德能源 (6873-TW) 旗下星星電力在台灣持續推進外部綠電購電合作策略，近日再與和潤電能及匯僑股份有限公司完成簽約，攜手推動三型光電案場轉供企業用電，兩案合計採購容量達 20MW，預計將分別於今年第四季與 2026 年上線，成為星星電力擴大綠電轉供量能的重要里程碑。
泓德能源預估，隨著外部合作規模持續成長，預估至今年底，星星電力外購綠電總量將突破 650MW，至 2027 年外購合約總容量將達 950MW，配合集團自持資源，將涵蓋多元太陽能與風力發電資源，持續打造兼具彈性與韌性的再生能源整合服務平台。
本次合作中，星星電力與和潤電能股份有限公司合作容量為 8MW，預計將自 2025 年第四季起轉供至台灣電子與金融產業等大型用電企業；以油化槽專業儲運起家的匯僑股份有限公司則提供 12MW 容量，預計 2026 年起由星星電力全數轉供，展現跨產業綠電合作的實務成果。
此外，星星電力整合泓德集團未來三年的全台最大規模儲能開發資源，總量超過 700MW，掌握將近 500MW 備用容量資源，強化備供量能。呼應制度推動方向，星星電力將以儲能優勢提供備用容量服務，協助發電及售電業者履行義務，同時為綠電轉供服務加值。
星星電力持續透過跨產業策略性合作，發揮在轉供服務、需求預測與客戶媒合上的整合優勢，加速綠電資產活化與電力市場有效流通。
星星電力總經理關婷怡表示，星星電力長期致力於推動綠電轉供市場的開放與深化，透過穩定的採購結構與靈活的交易機制，協助案場把綠電順利送到需要的企業手中，讓每一度電都能產生更大的價值。未來也期待與更多發電端攜手合作，並持續擴大容量開發，提供更具彈性的轉供與備供服務，讓綠電成為連結產業減碳與能源韌性的基礎。
