母廠轉型拖累銷售 裕日車：明年引進歐規全新進口車
鉅亨網記者王莞甯 台北
裕日車 (2227-TW) 今 (19) 日召開法說會時指出，2026 年會有國產車小改款上市，也正在計劃引進一款歐規全新進口車款，而新的進口車尤其美規，若台美關稅談判確定後，也不排除會盡量引進。
裕日車今年前 10 月 NISSAN 和 INFINITI 總銷售僅 10,644 台，年減 35.2%，裕日車坦言，除受總體市場關稅變動影響外，也因日產母廠轉型、新產品銜接時程等問題，使整體銷售受一定影響。
目前裕日車有 4 個車型停售，包括 JUKE、LEAF、ALTIMA 和 Q50，裕日車將先在銷售面透過一致性定價策略來強化客戶信賴感，並持續導入適合台灣市場的電驅產品，也規劃明年進一款歐規全新進口車款。
對於轉投資東風日產，裕日車說明，東風日產前三季銷售共 41.9 萬台，年減 9.4%，已較第一季的衰退幅度收斂，顯示銷售狀況逐漸改善中，受當地自主品牌新能源車熱銷擠壓，正透過本土化策略，加快新能源車開發上市對應，首款 N7 上市即熱賣。
東風日產全新設定「GLOCAL 新模式」，將融合 GLOBAL 與 LOCAL 的經驗和優勢，規劃 2025 年至 2027 年陸續推出 10 款車型，並於 2026 年第四季起成車銷售進軍海外市場。
