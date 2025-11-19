母廠轉型拖累銷售 裕日車：明年引進歐規全新進口車

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-19 16:10

裕日車 (2227-TW) 今 (19) 日召開法說會時指出，2026 年會有國產車小改款上市，也正在計劃引進一款歐規全新進口車款，而新的進口車尤其美規，若台美關稅談判確定後，也不排除會盡量引進。

裕日車規劃明年引進歐規全新進口車。(鉅亨網資料照)

裕日車今年前 10 月 NISSAN 和 INFINITI 總銷售僅 10,644 台，年減 35.2%，裕日車坦言，除受總體市場關稅變動影響外，也因日產母廠轉型、新產品銜接時程等問題，使整體銷售受一定影響。

目前裕日車有 4 個車型停售，包括 JUKE、LEAF、ALTIMA 和 Q50，裕日車將先在銷售面透過一致性定價策略來強化客戶信賴感，並持續導入適合台灣市場的電驅產品，也規劃明年進一款歐規全新進口車款。

對於轉投資東風日產，裕日車說明，東風日產前三季銷售共 41.9 萬台，年減 9.4%，已較第一季的衰退幅度收斂，顯示銷售狀況逐漸改善中，受當地自主品牌新能源車熱銷擠壓，正透過本土化策略，加快新能源車開發上市對應，首款 N7 上市即熱賣。