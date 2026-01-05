鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-05 16:01

2026 台北新車暨新能源車大展 4 日圓滿落幕，本屆參觀人潮熱絡，有利推升整體車市 1 月傳統旺季的銷售數據，而去年銷售低迷的裕日車 (2227-TW)NISSAN 也取得新年度好彩頭，於展期內接獲現場訂單共 150 張、全台訂單達 350 張。

裕日車指出，此次車展中搶先展出歐洲熱銷的全新跨界休旅車款 QASHQAI，並在台灣市場宣布 Re-shaping 品牌重啟計劃，以「感動 ∙ 源自細節」品牌精神詮釋「電駆の革新、心技の先進、進化の信頼」三大 DNA，導入車輛、活動內容和服務流程等面向，有效帶動車主信心回籠。

裕日車表示，於展期間取得現場接單共 150 張、全台訂單達 350 張的佳績，成功體現 NISSAN 品牌重啟的初步成果。

而為延續這波銷售力道， NISSAN 本月提供自費 1 萬元即享首年乙式車體險並升級盲點救星套件等。