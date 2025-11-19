鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-19 18:15

NAND 控制晶片暨 NAND 儲存解決方案大廠群聯 (8299-TW) 今 (19) 日在 SC25 展覽 (Super Computing 2025) 宣布推出新一代 PCIe Gen5 企業級 SSD Pascari X201 與 Pascari D201，初期將於今年底開始出貨給特定企業客戶與 OEM。

群聯推新一代企業級SSD 最快今年底開始出貨。(業者提供)

群聯此次也在展覽中同步展示一台整合 iGPU (integrated GPU) 與群聯 aiDAPTIV + 技術的 AI PC 筆電，並直接執行 AI Agents，此一系列創新，將為企業 IT 團隊、各大專院校、超大規模資料中心 (Hyperscalers) 與企業級資料中心提供推動 AI 工作負載所需的效能基礎。

群聯指出，採用 iGPU 並整合 aiDAPTIV+ 的 PC 正由 OEM 導入，預計 2026 年初推出。

群聯看好，隨著資料規模與 AI 計算需求急遽攀升，企業亟需具備低延遲、穩定 QoS 與高效率的 儲存系統。同時，各企業 IT 團隊與大專院校也面臨 AI 導入初期的效益驗證挑戰 (ROI)。群聯推出的 Pascari X201 專為資料密集型 (Data-intensive) 工作負載加速而打造；Pascari D201 則以高密度儲存設計 (Density-Optimized) 滿足雲端與物件儲 存叢集 (Object Storage Clusters) 需求。

在個人端，aiDAPTIV+ 更能使搭載 iGPU 的筆電與桌機執行高效推論型 (Inference-based) AI Agents，協助企業強化工作效 率，也讓學生更容易取得 AI 學習與實作環境。

群聯此次產品線擴張延續先前已量產並供貨給 OEM 客戶的 Pascari D205V Gen5 PCIe 122.88TB 超高容量 SSD 方案，採用獨特 E3.L 外型，同時也為下一階段最高 245TB 容量的 Pascari SSD 系列鋪路，持續打造企業級 SSD 儲存容量新紀錄。

IDC 副總裁 Jeff Janukowicz 評論，AI 與高效能運算正重塑企業基礎架構，從終端設備一直到資料中心。能在訓練、推論與資料管理間一致提供低延遲、能源效率並可無縫擴充的儲存技術，已成為企業的策略重點，像群聯擁有 Pascari 企業 SSD 與 aiDAPTIV+ 技術的廠商，正協助市場解決 AI 與傳統工作負載的核心痛點，提供高效率且可預期的效能表現。

群聯創辦人暨執行長潘健成表示， 全球產業正全力將 AI 導入營運並提升轉型，從早期概念驗證到邊緣 AI 以及企業級 SSD 的大規模部署，每一階段都需要更高速以及更穩定的 AI 與儲存基礎架構。資料量與運算量的激增，使得 NAND 控制晶片、韌體 (Firmware) 與 IP 的深度整合能力成為決定 AI 效益以及 SSD 儲存效能的關鍵。

群聯多年來持續投入自研技術，就是為了讓企業在導入邊緣 AI 以及 SSD 儲存系統時能 真正看到效益，而不是只停留在概念。無論是需要超低延遲與穩定 QoS 的 AI 訓練環境，還是追求高密度、高效率的雲端與儲存伺服器，公司 Pascari 企業級 SSD 與 aiDAPTIV+ 技術都能協助客戶建立穩固的 AI 與資料儲存基礎。