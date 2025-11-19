search icon



記憶體報價噴漲恐影響PC及手機需求 童子賢：理論上不直接影響代工廠

鉅亨網記者劉玟妤 台北

近期記憶體報價噴漲，市場擔憂可能影響消費性電子產品需求，如 PC 及手機需求，對此，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (19) 日針對此事指出，大型品牌廠將關鍵零組件控制在自己手裡，代工廠通常只是「代收代付」，理論上不會直接影響代工廠。 

cover image of news article
記憶體報價噴漲恐影響PC及手機需求，童子賢：理論上不直接影響代工廠。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

童子賢表示，大型品牌廠通常自己控制關鍵零組件，因此若有關鍵零組件有價格波動，理論上代工廠如廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW) 應也不會直接承擔利潤與風險，認為不會直接影響代工廠。 


童子賢進一步提到，記憶體產業也低迷一陣子，並觀察到有擴產趨勢，認為這對整體產業是好事情，除了記憶體外，和碩旗下載板景碩 (3189-TW) 也跟著向前衝，他並不認為記憶體漲價這個單一因素會影響整體消費性產品。 

另外，前台積電 (2330-TW) 資深副總羅唯仁疑似將 2 奈米及以下先進製程機密資料帶走，並回鍋英特爾 (INTC-US)。對此，童子賢表示，雖對事件細節不清楚，但認為台積電具良好韌性，不會因個案而動搖。 

童子賢提到，韓國三星、英特爾在製程管理上與台積電差異甚大，且各家公司參數不盡相同，倘若架構與流程不同，即便帶走資料，並參考台積電的參數，也未必可以直接套用。 

童子賢認為，比起個人跳槽，，整組團隊流失可能影響長期競爭力，因此整組團隊外流才是需關注的風險。 


和碩記憶體台積電童子賢

相關行情

台股首頁我要存股
和碩69.9-0.99%
廣達267-1.11%
仁寶29.4+2.62%
景碩134.5-7.56%
台積電1395-0.71%
英特爾34.33-1.09%

