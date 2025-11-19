記憶體報價噴漲恐影響PC及手機需求 童子賢：理論上不直接影響代工廠

近期記憶體報價噴漲，市場擔憂可能影響消費性電子產品需求，如 PC 及手機需求，對此，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (19) 日針對此事指出，大型品牌廠將關鍵零組件控制在自己手裡，代工廠通常只是「代收代付」，理論上不會直接影響代工廠。