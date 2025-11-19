林伯豐：關稅衝擊企業最低潮已過 提出能源、人才、物價等五大建言

台灣近年受惠於 AI 需求爆發，也帶動今 (2025) 年半導體、電子等相關產品出口強勁，但因台美對等關稅尚未底定。三三會理事長林伯豐今 (19) 日表示，對企業界來說，最低潮的時間已過，目前看待美國政策、對等關稅和全球的供應鏈變化等，已經有所掌握，只要改變「business model」(商業模式) 讓企業生產、銷售一致，尋求企業有利的轉變方向。

林伯豐今日出席三三企業交流會 11 月例會時受訪，林伯豐指出，以企業界觀點觀察，最低潮的時間已經過了，若把將生產跟銷售的方向一致化，加上良好的研發團隊，並在相對的因應下，不需要出口仰賴美國，還有其他地區可以進行銷售。