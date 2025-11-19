林伯豐：關稅衝擊企業最低潮已過 提出能源、人才、物價等五大建言
鉅亨網記者黃皓宸 台北
台灣近年受惠於 AI 需求爆發，也帶動今 (2025) 年半導體、電子等相關產品出口強勁，但因台美對等關稅尚未底定。三三會理事長林伯豐今 (19) 日表示，對企業界來說，最低潮的時間已過，目前看待美國政策、對等關稅和全球的供應鏈變化等，已經有所掌握，只要改變「business model」(商業模式) 讓企業生產、銷售一致，尋求企業有利的轉變方向。
林伯豐今日出席三三企業交流會 11 月例會時受訪，林伯豐指出，以企業界觀點觀察，最低潮的時間已經過了，若把將生產跟銷售的方向一致化，加上良好的研發團隊，並在相對的因應下，不需要出口仰賴美國，還有其他地區可以進行銷售。
林伯豐表示，以他擔任董事長的台玻 (1802-TW) 為例，近期因為開發玻纖布、平板玻璃等新品，公司都在尋求有利轉變，是否正確就看後續經營。
林伯豐也建言，今年台灣 GDP 成長率預估 4.5%，主因是全球人工智慧 (AI) 與高效能運算需求帶動半導體、電子與資本設備出口強勁，形成「科技拉動型」成長格局，但產業結構過度集中，民間消費與服務業尚未完全回到疫情前水準，綠能建設進度緩慢，能源轉型成本高，人口老化與勞動力不足，壓縮經濟長期成長潛能。
對此，林伯豐提出五大建議：
1、持續鞏固半導體優勢，鼓勵跨域創新 (ICT＋醫療 ＋能源)，建立「次世代科技群聚」與地方創生園區。
2、推動「智慧觀光」、「數位文創」及區域型服務業升級。
3、強化能源自主，讓核二、核三完成重啟評估後，立即啟動延役，加速再生能源與儲能建設，支援企業導入 ESG 管理與減碳技術。
4、擴充 AI、半導體與永續產業人才培育，放寬高階外籍人才引進規範
5、在物價穩定前提下，貨幣政策宜穩健操作，防範資產泡沫。
