記憶體飆漲墊高成本 TrendForce下修消費性電子產業預估

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-17 14:28

TrendForce 今 (17) 日指出，2026 年宏觀經濟維持疲軟，地緣政治與通膨持續干擾消費市場表現，而記憶體進入強勁上升循環，導致整機成本上揚，並將迫使終端定價上調，進而衝擊消費市場。

DRAM記憶體示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

基於以上，TrendForce 下修 2026 年全球智慧型手機及筆電的生產出貨預測，從原先的年增 0.1% 及 1.7%，分別調降至年減 2% 及 2.4%。此外，若記憶體供需失衡加劇，或終端售價上調幅度超出預期，生產出貨預測仍有進一步下修風險。

從個別產品來看，2025 年智慧型手機記憶體價格上揚主要由 DRAM 帶動。2025 年第四季 DRAM 合約價格對比去年同期上揚逾 75%，以記憶體占整機零組件成本約 10-15% 估算，2025 年該成本已被墊高 8-10%。

隨著 DRAM 及 NAND Flash 合約價格仍持續攀升，預估明年整機零組件成本將在今年的基礎上再提升約 5-7%，或者更甚。對於原本就利潤偏薄的低階機種而言，品牌端勢必調降該產品占比，同時針對全系列產品分層上調終端售價以維繫正常營運。

由於記憶體供應緊張狀況延續，規模較小的智慧型手機品牌資源取得難度加大，不排除該市場將進入新一輪洗牌，大者恆大的趨勢將更為明確。

筆電市場同樣面臨挑戰，以今年記憶體上漲前的成本結構為基準觀察，DRAM 及 NAND Flash 合計占筆電整機零組件成本的比重約 10-18%，在記憶體連續數季的大幅上漲下，記憶體占整機的零組件成本比重將進一步擴大至 20% 以上。

若品牌選擇將成本轉嫁，預估 2026 年筆電終端售價將普遍上調 5-15%，對需求形成實質壓力。筆電低價位市場同樣對價格變化高度敏感，預期將出現延後換機或轉向二手市場的情況。中價位市場的換機動能則可能顯著放緩，企業與家庭用戶皆傾向延長設備生命周期。

此外，高價位市場雖相對具韌性，但預算有限的創作者與電競用戶仍可能調整至較低階配置。

綜合來看，記憶體價格持續上漲，將使 2026 年筆電市場面臨零組件成本推升、通路壓力擴大、需求疲軟等三重挑戰，品牌端需在規格調整、庫存運作與通路補貼間取得平衡，以降低對銷售與毛利的衝擊。