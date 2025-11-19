鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-19 12:33

宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖於 18 日法說會後，回應市場對記憶體報價狂漲對 PC 產業毛利率衝擊的擔憂。陳俊聖表示，雖然今年第三到第四季記憶體報價漲幅高達 3 至 5 成，帶來一定影響，但他強調記憶體漲價只是短中期問題，並非長期趨勢。

記憶體漲價恐衝擊PC產業 宏碁陳俊聖：已採取兩大策略應對。(圖：shutterstock)

陳俊聖指出，記憶體飆漲的緩解點需觀察陸廠 DDR5 產能何時開出，一旦陸廠實現量產，市場很快就會出現反轉。他預期快則幾個月間，記憶體將從供不應求轉為供給過剩，間接駁斥部分法人預期缺貨潮將延續至明年的看法。

為因應記憶體漲價，陳俊聖透露宏碁已採取兩大策略，除了過去數月間已積極與兩家供應夥伴密談，取得直至 2026 年第一季的供貨支援。同時，內部也備抵安全庫存水位，零組件庫存維持在 6 至 8 周，成品庫存則拉高至 8 至 10 周，略高於平常周期。

儘管研調機構 TrendForce 已下修明年 PC 出貨量預測，但陳俊聖對 PC 市場後市不看衰。他引述另一研調機構報告，預計 2025 年到 2030 年 PC 產業年複合成長率（CAGR）約 3%，認為 PC 市況處於相對平穩狀態。