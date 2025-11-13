宏碁利用AI推「永續智慧教室」整合軟硬體建構教室管理平台

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-11-13 14:53

宏碁 (2353-TW) 今 (13) 日於「資訊月暨台灣教育科技展」中，展出未來教室體驗，利用 AI 輔助教學，推「永續智慧教室」解決方案。宏碁台灣區營運長張世欣表示，儘管 AI 席捲市場，但教育現場仍面臨技術支援、整合、人員能力及人力短缺等關鍵痛點，透過 AI 整合軟硬體、服務，打造師生皆能利用高效 AI 便利性，能更人性化的進行教學管理與學習。

宏碁台灣區營運長張世欣。(鉅亨網記者黃皓宸攝)

張世欣表示，近年 AI 正從學習、教學、校園管理三大核心面向，全面優化教育體系，不僅能提供個人化、引人入勝的內容，有效激發學生學習興趣，但應作為助力而非依賴，核心在於利用 AI，而非取代學生主動思考。

張世欣指出，多年來宏邀產業夥伴與教師分享教學實務，目標是有效降低教師導入門檻，讓技術與應用實務迅速接軌，使教師快速掌握 AI 工具。其次，宏碁強調的智慧管理概念更應落實在校園，AI 在校園管理上價值不容忽視，能顯著改善行政效率，大幅降低人員負擔，這些進展最終是要老師能專注於核心教學上，減少使用 AI 資通訊系統的時間與學習，是宏碁推動「未來教室」概念的關鍵理念。

宏碁此次展出以管理平台為中心，推四大創新整合方案: 第一，宏碁未來教室管理平台。宏碁指出，平台猶如教室的「統一遙控器」，整合跨品牌硬體、系統監控與資安控管，提供虛擬分身概念與雲端管理能力，大幅提升校園科技部署效率。

第二，智慧空品管理系統。有鑑於國人 80-90% 時間生活於社會，健康空氣為校園急迫需求，宏碁 2019 年導入該系統，目前已覆蓋全台 13 縣市、超過 500 校、5,000 場域。可即時監測 10 種空氣品質指標，支援除濕設備連動，透過 AI 排程與雲端分析協助優化能效，打造健康教室。

第三，智慧廣播與互動式電子班牌。透過雲端排程和宏碁互動式電子班牌系統，利用全彩電子紙一鍵更新課表與公告，提升校園導引效率。智慧廣播則支援聲音、影像與直播內容、線上網站，也能即時分享校園訊息同步通知。