內資：台股企業獲利上修 短線震盪加劇但長多趨勢不變
鉅亨網記者王莞甯 台北
由於美股四大指數回測季線，且今 (19) 日逢台指期結算日，台股早盤開低但隨後翻紅來回震盪，國內投顧法人提醒，考量大盤前低 27373 點遭到跌破，仍不排除向下尋求季線支撐，但 AI 推升算力趨勢不變，使台股企業獲利已由年增 11% 上修至 20%，長期偏多趨勢仍不變。
元大投顧指出，聯準會內部對利率路徑的看法逐漸分歧，據華爾街日報表示，不論 12 月利率決議降息與否，都至少有 3 位官員將持反對意見，若要平息市場雜音，須觀察最新數據對降息預期的激勵作用，以本周將發布的 9 月非農報告打頭陣，各界預期就業新增人口 5 萬人，失業率 4.30%，雖數據時間相較目前落後，但若勞動市場疲軟，將有助降息情緒一定程度改善。
而從台股技術面來看，元大投顧提醒，考量大盤前低 27373 點遭到跌破，不排除向下尋求季線 26377 點附近支撐。
也須留意，新台幣已貶破 31 元大關，顯示外資賣壓相對沉重，觀察何時開始止貶回升，將帶動外資買盤重新回歸。
從基本面來看，國泰證期研究部則指出，儘管大盤短線震盪加劇，但長期來看，AI 投資熱潮持續推升算力需求，2026 年台股企業獲利由年增 11% 上修至 20%，企業獲利成長也開始擴散至更多產業。
