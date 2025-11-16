記憶體缺貨價漲題材夯 台灣PC品牌各有備戰之道

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-16 10:38

近期記憶體族群面臨缺貨與價格大漲，被業界形容為 30 多年來首見、史上最大的漲價行情，引發市場對 PC 產業第四季出貨動能的擔憂。對此，品牌大廠華碩 (2357-TW) 與技嘉 (2376-TW) 均對當前狀況與應對策略作出說明。

記憶體缺貨價漲題材夯 台灣PC品牌各有備戰。(圖：shutterstock)

華碩表示，早在今年上半年就注意到 DRAM 供應緊張與價格上漲的趨勢，因此很早就啟動拉長備貨周期。截至第三季季底，華碩在零組件端與通路端成品庫存合計仍有四個月安全水位因應，預期記憶體缺貨對華碩第四季營運影響有限。

華碩指出，記憶體缺貨是 PC 產業面臨的共同問題，主要來自 AI 伺服器的大量需求與記憶體廠商近年無明顯擴產導致供需不平衡。華碩將與 DRAM 供應商合作提高庫存，並在適度狀況下調整產品價格，考量成本、通路夥伴及消費者需求。

技嘉表示，記憶體價格高漲確實是產業性短缺的問題，技嘉會將其提高系統成本來應對。技嘉透過與夥伴密切溝通及長期規劃維持庫存，預期一個季度左右的庫存水位尚無太大問題。

不過，技嘉也指出，記憶體漲價預期會對繪圖卡毛利產生影響，若持續缺貨，將對消費者荷包產生衝擊。

另一品牌宏碁（2353）則對明年 PC 市場展望預期持平至小幅成長，但台灣區營運長張世欣也強調，記憶體料況變數仍是後續市況待觀察的因素之一。