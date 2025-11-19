鉅亨網新聞中心 2025-11-19 16:22

股神巴菲特在他的「最後一封股東信」中，留下了一句意味深長的建議：「找到對的榜樣，然後效仿他們。你可以從湯姆 · 墨菲（Tom Murphy）開始；他是最好的榜樣。」這項公開讚譽，將這位低調的管理大師推向了聚光燈下。

巴菲特最後信裡推崇的最佳榜樣：湯姆墨菲靠「極簡法則」海賺204倍。(圖:shutterstock)

巴菲特公開稱讚：「墨菲在經營企業方面教給我的東西比其他任何人都多。」墨菲，正是巴菲特眼中的「管理異類」——一位罕見地將「卓越運營」與「精準資本配置」完美結合的長跑式勝利者。

墨菲最傳奇的事蹟，發生在他擔任 Capital Cities 執行長期間，該公司最初只擁有五家地方小電視台的「舢板」，規模為當時媒體霸主 CBS 的 16 分之 1。然而，在墨菲的帶領下，Capital Cities 最終的價值竟是 CBS 的三倍。

1986 年，墨菲以驚人的「小魚吃大魚」之姿，收購了美國廣播公司（ABC），巴菲特本人也提供了 5 億美元的關鍵支持。這筆交易成為資本史上的經典案例，不僅讓巴菲特的投資獲利豐厚，也體現了墨菲在嚴格紀律下的資本運作能力。

在墨菲掌舵的 29 年裡，投資 Capital Cities 的資金實現了 204 倍的增長，年複合收益率高達 19.9%，遠超同期標準普爾 500 指數。

在當前商業社會普遍充斥著「規模焦慮」和「過度擴張」的背景下，墨菲的經營哲學顯得尤為珍貴。他的成功不靠科技、不靠重資產，而源於對文化和紀律的偏執追求：

極致專注，絕不貪多： 拒絕多元化和追逐熱點，墨菲一生只專注於媒體產業。他認為多元化只會讓管理者分心。

成本自律，文化為根： 節儉是企業文化的核心，而非一時的工具。墨菲堅持打計程車出席會議、砍掉總部「豪華房車文化」，將節儉內化為資本效率。

極度去中心化： 總部精簡，權力下放給最懂業務的人，相信人性的自驅力，形成清晰、高效的治理結構。

以身作則，領導即文化： 墨菲的管理最高境界是「你自己就是文化」，他通過自身的務實、克制，構建了企業長期主義的基石。

長期主義，拒絕短期炒作： 墨菲擔任 CEO 長達 30 年，不迎合資本市場，不講「戰略故事」，只靠真實的現金流和紀律贏得馬拉松式的勝利。