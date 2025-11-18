X、ChatGPT全掛了！Cloudflare大當機波及全球20%網站
綜合外電周二 (18 日) 報導，網路基礎設施公司 Cloudflare(NET-US) 周二發生全球大規模斷線，導致多個主要網站對全球用戶關閉服務。不過，該公司表示已在數小時內修復問題，許多網站已恢復運作。
Cloudflare 在美東時間上午 9 時 57 分左右於狀態頁面更新表示，已實施修復方案解決問題。「我們持續監控錯誤狀況，確保所有服務恢復正常，」該公司補充。
根據蒐集用戶回報網站問題的 Downdetector，包含電商平台 Shopify、求職搜尋引擎 Indeed、Anthropic 的 Claude 聊天機器人、美國總統川普的 Truth Social 及馬斯克的社群平台 X 等網站都受到 Cloudflare 問題影響。
OpenAI 的狀態頁面也顯示，其 ChatGPT 和影片生成應用程式 Sora 在經歷「第三方服務供應商」問題後正在恢復中。
異常流量激增釀禍
Cloudflare 發言人表示，該公司在美東時間上午 6 時 20 分左右觀察到其中一項服務出現「異常流量激增」，導致部分通過其網路的流量出現錯誤。該公司表示尚未查明異常流量激增的原因，目前全力確保所有流量恢復正常運作。
Cloudflare 的軟體被全球眾多企業使用，協助管理和保護約 20% 網路流量的安全。該公司主要服務之一是防禦「分散式阻斷服務」攻擊，這類攻擊透過大量流量請求癱瘓網站系統。
凸顯網路集中化風險
根據 W3Techs 數據，全球逾 20% 網站仰賴 Cloudflare 的技術。薩里大學網路安全教授 Alan Woodward 表示，這起斷線事件再次凸顯網路「相對依賴少數業者」的問題，並形容 Cloudflare 是「你從未聽說過的最大公司」。
近期雲端服務斷線事件頻傳。不到一個月前，亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS 才遭遇長達一天的中斷，波及眾多線上服務，隨後微軟 (MSFT-US) 的 Azure 雲端和 365 服務也發生全球斷線。
更早之前，去年 7 月網路安全公司 CrowdStrike(CRWD-US) 一次錯誤的軟體升級就引發全球大當機，導致航班停飛、金融服務中斷，醫院被迫延後醫療程序。
截稿前，Cloudflare 股價周二下跌逾 3%，暫報 195.55 美元。該公司於 2019 年上市，目前市值約 710 億美元。
