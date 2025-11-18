加密幣市值暴跌1.2兆美元 高槓桿部位清算的「10月餘震」未停

鉅亨網編譯王貞懿 2025-11-18 22:59

根據《金融時報》報導，由於對科技股高估值與 12 月降息機率的下滑，過去六周，加密貨幣市場已損失超過一兆美元。

加密市場六周蒸發1.2兆美元，10月清算事件餘震持續衝擊全球股市。(圖:Shutterstock)

數據供應商 CoinGecko 追蹤的超過一萬八千種數位貨幣的總市值，已自 10 月 6 日的市場高點暴跌 25%，合計市值約減少 1.2 兆美元。

同期間，比特幣價格下跌約近 30%，使全球最大的加密貨幣交易接近跌至四月以來的最低點，幾乎回吐今年所有漲幅。

加幣貨幣大跌影響股市

分析師表示，過去一個月高槓桿交易者的虧損，加速了賣壓。拋售潮也衝擊股市，亞洲市場周二走跌，延續前一日美股跌勢。香港恆生指數收跌 1.7%，日本科技股比重較高的日經 225 指數挫 3.2%，南韓 Kospi 指數跌 3.3%。

歐股同樣下滑，泛歐 Stoxx Europe 600 指數及英國富時 100 指數午盤前都跌 1.4%。期貨顯示，華爾街標普 500 指數可能再跌 0.5%，科技股為主的那斯達克 100 指數可能跌 0.6%。

川普關稅威脅引爆史上最大清算

但真正引爆市場最慘一天的，正是川普本人。10 月 10 日，川普威脅對中國課徵「巨額」關稅，引發交易平台 Coinbase(COIN-US) 監測的交易所清算 200 億美元槓桿部位，創下史上最大單日跌幅紀錄。

Bitwise Asset Management 研究主管 Ryan Rasmussen 表示：「加密貨幣投資人熱愛槓桿。我們一再看到，交易者過度冒險。」10 月 10 日加密市場跌勢的規模與速度留下深遠影響。

「這是 10 月餘震」

電子煙公司 CEA Industries 執行長 David Namdar 表示：「我們現在看到的不是加密市場崩盤，而是 10 月清算事件的延續餘震。」該公司今年稍早開始大量購買全球最大加密貨幣交易所幣安所發行的數位貨幣。

Namdar 補充：「這次拋售規模不同，因為部位更大、槓桿更深，平倉需要更長時間。但基本面沒有改變。」

除比特幣外，市值前 20 大加密貨幣中有 6 種今年暴跌逾 40%，其中柴犬幣、Sui 和 Avalanche 各重挫約 60%。