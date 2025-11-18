鉅亨網編輯林羿君 2025-11-18 16:30

比特幣週二 (18 日) 跌破 9 萬美元重要關卡，儼然已經進入空頭行列，但至少還有一位多頭仍在堅守。

比特幣跌入熊市 Saylor信心爆棚「加碼到底」再掃入逾8178枚。(圖:shutterstock)

這個市值最高的加密貨幣，週二每枚跌破 9 萬美元，低至 89500 美元附近，，較上月創下的 12.6 萬美元歷史新高回落逾 25%，其市值已蒸發約 6000 億美元。這樣的跌幅已落入所謂的「空頭市場」，也就是從近期高點下跌至少 20%。

加上穩定幣法案也已簽署成法，種種利多都已到位，照理說價格應該要如多頭所說「一路衝上月球」才對，但結果卻不如預期。

比特幣是高度波動的資產，而當它一路上漲時，投資人通常不太在意波動性。然而最近情況反轉，它自 10 月創下的歷史新高大幅回落，跌入空頭區間，顯示投資人對風險資產的警戒明顯升高。

而真正的壓力來自另一端。整個加密產業在 10 月遭遇史上最大規模的爆倉潮，超過 190 億美元的槓桿部位被強制平倉，引爆連鎖下跌，也讓比特幣今年以來的漲幅完全蒸發、轉為負報酬。

上週，投資人把目光都放在 MicroStrategy(MSTR-US) 以及比特幣佈道者賽勒 (Michael Saylor) 身上，希望從他那裡看出市場下一步的方向。

賽勒一如往常地充滿信心，並預告會有好消息。他的公司 Strategy 也確實兌現承諾，17 日公布在 11 月 10 日至 16 日期間，又以平均每枚 102,171 美元的價格買進 8,178 枚比特幣，總額超過 8.35 億美元。

這筆交易讓該公司持有的比特幣總量來到 649,870 枚，以目前價格計算，價值將近 600 億美元。這些購買資金來自其優先股發行的募資款項。