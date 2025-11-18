〈ETF成分股調整〉00940十進十出！3檔金融股入列 這檔記憶體飆股被剔除

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-18 18:40

千億規模的元大台灣價值高息 (00940-TW) ETF 換股了！臺灣指數公司今 (18) 日公布「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」成分股定期審核結果，00940 十進十出，維持總數 50 檔，值得注意的是，一口氣新增 3 檔金融股，包括永豐金、元大金、彰銀，兆豐金則被剔除，而近期股價飆漲的快閃記憶體 (NAND) 控制晶片大廠群聯也被刪除。

千億規模的元大台灣價值高息 (00940-TW) ETF 換股了。（圖：shutterstock）

00940 追蹤指數成分股納入和刪除的變動將自 11 月 19 日起生效，並於指數定期審核生效日 (含) 起設有 5 個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在 5 個交易日內調整。

‌

