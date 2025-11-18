search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

台股

〈ETF成分股調整〉00940十進十出！3檔金融股入列 這檔記憶體飆股被剔除

鉅亨網記者陳于晴 台北

千億規模的元大台灣價值高息 (00940-TW) ETF 換股了！臺灣指數公司今 (18) 日公布「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」成分股定期審核結果，00940 十進十出，維持總數 50 檔，值得注意的是，一口氣新增 3 檔金融股，包括永豐金、元大金、彰銀，兆豐金則被剔除，而近期股價飆漲的快閃記憶體 (NAND) 控制晶片大廠群聯也被刪除。

cover image of news article
千億規模的元大台灣價值高息 (00940-TW) ETF 換股了。（圖：shutterstock）

00940 追蹤指數成分股納入和刪除的變動將自 11 月 19 日起生效，並於指數定期審核生效日 (含) 起設有 5 個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在 5 個交易日內調整。


00940 此次新增 10 檔成分股，納入中興電 (1513-TW)、金寶 (2312-TW)、仁寶 (2324-TW)、彰銀 (2801-TW)、元大金 (2885-TW)、永豐金 (2890-TW)、統一超 (2912-TW)、信邦 (3023-TW)、瀚宇博 (5469-TW)、廣明 (6188-TW)。

00940 同時刪除 10 檔成分股，東元 (1504-TW)、陽明 (2609-TW)、兆豐金 (2886-TW)、順達 (3211-TW)、京鼎 (3413-TW)、日月光投控 (3711-TW)、天鈺 (4961-TW)、頎邦 (6147-TW)、帆宣 (6196-TW)、群聯 (8299-TW)。

00940 每年 11 月會根據「近 4 季 EPS 與近 3 年股利發放率」提前卡位明年潛力高股息標的，選股聚焦穩健的中大型企業，希望從優質公司中找到兼具高 CP 值、資產增長、股息收益的成分股，有別於其他高股息 ETF 從科技股中挑選高股息，或是從高股息中找到動能股。


文章標籤

00940台股ETF換股成分股高股息

相關行情

台股首頁我要存股
群聯1195-7.36%
瀚宇博88.5-3.70%
金寶21.05-1.17%
仁寶28.65-1.38%
彰銀19.9-1.24%
元大金35.2+0.00%
永豐金26.4-0.56%
統一超236.5-0.21%
信邦207-2.82%
廣明95+0.11%
中興電147+1.38%
東元93.8-2.90%
陽明51.6-2.82%
兆豐金39.4-0.38%
順達260.5-3.52%
京鼎292.5-3.47%
日月光投控215-2.27%
天鈺138.5-1.42%
帆宣220.5-5.97%
頎邦51.5-4.28%
元大台灣價值高息9.12-2.04%

鉅亨贏指標

了解更多

#利多出貨

中強短弱
群聯

80.77%

勝率

#營收獲利增加

中強短弱
群聯

80.77%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
群聯

80.77%

勝率
中強短弱
瀚宇博

73.08%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
金寶

84%

勝率
中強短弱
瀚宇博

73.08%

勝率

#偏弱機會股

中強短弱
瀚宇博

73.08%

勝率

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty