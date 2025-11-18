〈ETF成分股調整〉00940十進十出！3檔金融股入列 這檔記憶體飆股被剔除
鉅亨網記者陳于晴 台北
千億規模的元大台灣價值高息 (00940-TW) ETF 換股了！臺灣指數公司今 (18) 日公布「臺灣指數公司特選臺灣價值高息指數」成分股定期審核結果，00940 十進十出，維持總數 50 檔，值得注意的是，一口氣新增 3 檔金融股，包括永豐金、元大金、彰銀，兆豐金則被剔除，而近期股價飆漲的快閃記憶體 (NAND) 控制晶片大廠群聯也被刪除。
00940 追蹤指數成分股納入和刪除的變動將自 11 月 19 日起生效，並於指數定期審核生效日 (含) 起設有 5 個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在 5 個交易日內調整。
00940 此次新增 10 檔成分股，納入中興電 (1513-TW)、金寶 (2312-TW)、仁寶 (2324-TW)、彰銀 (2801-TW)、元大金 (2885-TW)、永豐金 (2890-TW)、統一超 (2912-TW)、信邦 (3023-TW)、瀚宇博 (5469-TW)、廣明 (6188-TW)。
00940 同時刪除 10 檔成分股，東元 (1504-TW)、陽明 (2609-TW)、兆豐金 (2886-TW)、順達 (3211-TW)、京鼎 (3413-TW)、日月光投控 (3711-TW)、天鈺 (4961-TW)、頎邦 (6147-TW)、帆宣 (6196-TW)、群聯 (8299-TW)。
00940 每年 11 月會根據「近 4 季 EPS 與近 3 年股利發放率」提前卡位明年潛力高股息標的，選股聚焦穩健的中大型企業，希望從優質公司中找到兼具高 CP 值、資產增長、股息收益的成分股，有別於其他高股息 ETF 從科技股中挑選高股息，或是從高股息中找到動能股。
