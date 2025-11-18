電力成AI新黃金賽道 這3檔潔淨能源ETF今年已飆漲逾3成
鉅亨網記者張韶雯 台北
在全球市場屏息以待 AI 晶片巨擘輝達（NVIDIA）本週財報之際，今（18）日台股加權指數盤中拉回震盪，終場下跌 691 點。但市場焦點已從單純的晶片與算力競賽，轉向悄然開打的電力基礎設施戰爭 。輝達執行長黃仁勳曾說「電力是當前產業的限制因素」，一語道破 AI 發展的核心瓶頸。隨著資料中心對電力的巨量需求成新常態 ，全球資本正湧入能源領域，推升潔淨能源相關 ETF 績效，有三檔今年以來的漲幅更已超過 3 成。
AI 應用的驚人耗電量，正成為科技業甜蜜的負擔。據研調機構數據，一次 ChatGPT 的搜尋請求，耗電量是傳統 Google 搜尋的近 10 倍。為支撐 AI 模型訓練與推理的龐大算力，全球資料中心正以前所未有的速度擴建。摩根士丹利證券便預估，美國四大雲端服務供應商（CSP）在 2024 至 2029 年的資本支出，將維持雙位數的高速成長。在這波擴建浪潮中，最大的挑戰已非土地或晶片，而是穩定且充足的電力供應。
根據國際能源總署（IEA）《世界能源投資 2025》報告，2025 年全球能源投資總額將攀升至 3.3 兆美元的歷史新高。其中，高達 2.2 兆美元將投入再生能源、電網及儲能等潔淨技術，規模是化石燃料投資（1.1 兆美元）的兩倍之多。IEA 更樂觀預測，2025 年再生能源的總發電量就將超越燃煤，正式成為全球最主要的電力來源。
FT 潔淨能源 ETF（00899-TW）基金經理人洪慧珊分析，AI 所驅動的電力需求是結構性且長期的剛性需求，為潔淨能源產業的增長提供了堅實基礎。她指出，潔淨能源產業的商業模式多以固定價格的長期售電合約為主，確保了穩定的現金流，使其不易受景氣循環衝擊，具備優異的防禦特性。
此外，洪慧珊補充，市場普遍預期聯準會（Fed）將進入降息週期，對於潔淨能源這類資本密集、高負債比的產業而言，其融資成本可望顯著下降，有利於企業估值的提升與本益比的擴張。
面對集中式電網傳輸的瓶頸，潔淨能源的「分散式發電」特性提供了另一解方。洪慧珊表示，在資料中心附近直接建置太陽能或燃料電池系統，實現就近供電，不僅提升效率，也強化了能源供應的韌性。潔淨能源不再僅是環保議題，更是解決 AI 時代電力缺口的關鍵方案。
受此趨勢激勵，相關主題 ETF 成為市場大贏家。據 CMoney 截至 11 月 17 日的資料，FT 潔淨能源（00899-TW）今年以來漲幅已達約 44.92%，表現突出；中信電池及儲能（00902-TW）與富邦 ESG 綠色電力（00920-TW）同樣繳出超過三成的亮麗績效，驗證了市場資金對此賽道的青睞。法人普遍認為，在 AI 應用深化、能源轉型政策及電網更新等多重利多驅動下，潔淨能源的戰略地位將日益重要，長線投資前景持續看好。
表：近期海外 ETF 績效排名
|
代號
|
股票名稱
|
收盤價 (元)
|
今年以來漲幅 (%)
|
近三個月漲幅 (%)
|
近一個月漲幅 (%)
|
00877
|
復華中國 5G
|
22.02
|
68.58
|
29.3
|
2.18
|
00965
|
元大航太防衛科技
|
23
|
56.7
|
11.54
|
4.45
|
00735
|
國泰臺韓科技
|
48.52
|
46.67
|
29.18
|
4.19
|
00899
|
FT 潔淨能源
|
20.09
|
44.9
|
23.18
|
-0.99
|
00902
|
中信電池及儲能
|
13.58
|
43.19
|
41.75
|
12.42
|
00920
|
富邦 ESG 綠色電力
|
18.1
|
39.03
|
21.64
|
3.31
|
00885
|
富邦越南
|
16.37
|
38.32
|
6.02
|
-7.57
|
00951
|
台新日本半導體
|
10.93
|
37.48
|
28.14
|
3.11
|
00954
|
中信日本半導體
|
11.7
|
36.98
|
30.43
|
4.46
|
00910
|
第一金太空衛星
|
38.67
|
33.53
|
10.45
|
-10.26
資料來源：CMoney (2025.11.17)
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
