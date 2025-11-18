鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-18 13:57

在全球市場屏息以待 AI 晶片巨擘輝達（NVIDIA）本週財報之際，今（18）日台股加權指數盤中拉回震盪，終場下跌 691 點。但市場焦點已從單純的晶片與算力競賽，轉向悄然開打的電力基礎設施戰爭 。輝達執行長黃仁勳曾說「電力是當前產業的限制因素」，一語道破 AI 發展的核心瓶頸。隨著資料中心對電力的巨量需求成新常態 ，全球資本正湧入能源領域，推升潔淨能源相關 ETF 績效，有三檔今年以來的漲幅更已超過 3 成。

黃仁勳點破天機：電力成AI新黃金賽道 這3檔潔淨能源ETF今年已飆漲逾3成。（圖: shutterstock）

AI 應用的驚人耗電量，正成為科技業甜蜜的負擔。據研調機構數據，一次 ChatGPT 的搜尋請求，耗電量是傳統 Google 搜尋的近 10 倍。為支撐 AI 模型訓練與推理的龐大算力，全球資料中心正以前所未有的速度擴建。摩根士丹利證券便預估，美國四大雲端服務供應商（CSP）在 2024 至 2029 年的資本支出，將維持雙位數的高速成長。在這波擴建浪潮中，最大的挑戰已非土地或晶片，而是穩定且充足的電力供應。

‌



根據國際能源總署（IEA）《世界能源投資 2025》報告，2025 年全球能源投資總額將攀升至 3.3 兆美元的歷史新高。其中，高達 2.2 兆美元將投入再生能源、電網及儲能等潔淨技術，規模是化石燃料投資（1.1 兆美元）的兩倍之多。IEA 更樂觀預測，2025 年再生能源的總發電量就將超越燃煤，正式成為全球最主要的電力來源。

FT 潔淨能源 ETF（00899-TW）基金經理人洪慧珊分析，AI 所驅動的電力需求是結構性且長期的剛性需求，為潔淨能源產業的增長提供了堅實基礎。她指出，潔淨能源產業的商業模式多以固定價格的長期售電合約為主，確保了穩定的現金流，使其不易受景氣循環衝擊，具備優異的防禦特性。

此外，洪慧珊補充，市場普遍預期聯準會（Fed）將進入降息週期，對於潔淨能源這類資本密集、高負債比的產業而言，其融資成本可望顯著下降，有利於企業估值的提升與本益比的擴張。

面對集中式電網傳輸的瓶頸，潔淨能源的「分散式發電」特性提供了另一解方。洪慧珊表示，在資料中心附近直接建置太陽能或燃料電池系統，實現就近供電，不僅提升效率，也強化了能源供應的韌性。潔淨能源不再僅是環保議題，更是解決 AI 時代電力缺口的關鍵方案。

受此趨勢激勵，相關主題 ETF 成為市場大贏家。據 CMoney 截至 11 月 17 日的資料，FT 潔淨能源（00899-TW）今年以來漲幅已達約 44.92%，表現突出；中信電池及儲能（00902-TW）與富邦 ESG 綠色電力（00920-TW）同樣繳出超過三成的亮麗績效，驗證了市場資金對此賽道的青睞。法人普遍認為，在 AI 應用深化、能源轉型政策及電網更新等多重利多驅動下，潔淨能源的戰略地位將日益重要，長線投資前景持續看好。

表：近期海外 ETF 績效排名

代號 股票名稱 收盤價 (元) 今年以來漲幅 (%) 近三個月漲幅 (%) 近一個月漲幅 (%) 00877 復華中國 5G 22.02 68.58 29.3 2.18 00965 元大航太防衛科技 23 56.7 11.54 4.45 00735 國泰臺韓科技 48.52 46.67 29.18 4.19 00899 FT 潔淨能源 20.09 44.9 23.18 -0.99 00902 中信電池及儲能 13.58 43.19 41.75 12.42 00920 富邦 ESG 綠色電力 18.1 39.03 21.64 3.31 00885 富邦越南 16.37 38.32 6.02 -7.57 00951 台新日本半導體 10.93 37.48 28.14 3.11 00954 中信日本半導體 11.7 36.98 30.43 4.46 00910 第一金太空衛星 38.67 33.53 10.45 -10.26

資料來源：CMoney (2025.11.17)