外資賣超485億元 甩賣華邦電逾9萬張 逆勢加碼力積電5.6萬張

鉅亨網記者魏志豪 台北

台股今 (18) 日爆量重挫 691 點，創下歷史第 13 大跌點，收在最低點 26756 點，一舉殺破 2 萬 7 千點大關，三大法人全站賣方，尤其瞄準高股息 ETF 進行提款，四檔合計遭賣 12.5 萬張，但逆勢加碼力積電 5.6 萬張，為外資買超第一名。

外資賣超485億元 甩賣華邦電逾9萬張 逆勢加碼力積電5.6萬張。(鉅亨網資料照)

三大法人今日合計賣超 710.31 億元，外資由買轉賣，大賣 485.38 億元，投信也持續調節 33.51 億元，已連 5 賣，自營商也同步減碼 191.42 億元，呈現連 3 賣；台指期方面，外資加碼空單 3521 口，未平倉空單口數增加至 35047 口。


外資賣超瞄準高股息 ETF，包括群益台灣精選高息 (00919-TW)、元大高股息 (0056-TW)、 元大台灣價值高息(00940-TW)、復華台灣科技優息(00929-TW) 都入列賣超前十名，四檔賣超張數共 12.5 萬張，同時也調節元大台灣 50(0050-TW) 達 12.8 萬張，為外資賣超第一名。

但對於記憶體看法則不同調，外資調節華邦電 (2344-TW) 破 9 萬張，卻逆勢敲進力積電 (6770-TW) 共 5.6 萬張，並分別加碼旺宏 (2337-TW)、至上 (8112-TW) 約 2.4 萬張、1.2 萬張，其餘如南亞 (1303-TW)、台玻 (1802-TW) 也獲青睞，合計買超張數達 3.3 萬張。

投信與自營商也同步調節華邦電，兩者合計賣超達 2 萬張，但在力積電方面，自營商與外資對作，逢高調節近萬張，也減碼旺宏 5 千張。


