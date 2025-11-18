鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-18 17:52

台股今 (18) 日爆量重挫 691 點，創下歷史第 13 大跌點，收在最低點 26756 點，一舉殺破 2 萬 7 千點大關，三大法人全站賣方，尤其瞄準高股息 ETF 進行提款，四檔合計遭賣 12.5 萬張，但逆勢加碼力積電 5.6 萬張，為外資買超第一名。

外資賣超485億元 甩賣華邦電逾9萬張 逆勢加碼力積電5.6萬張。(鉅亨網資料照)

三大法人今日合計賣超 710.31 億元，外資由買轉賣，大賣 485.38 億元，投信也持續調節 33.51 億元，已連 5 賣，自營商也同步減碼 191.42 億元，呈現連 3 賣；台指期方面，外資加碼空單 3521 口，未平倉空單口數增加至 35047 口。

