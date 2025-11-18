鴻海科技日展前會 搶先揭示亮點集中「6個最及6個更」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-18 12:47

鴻海 (2317-TW) 今 (18) 日舉行鴻海科技日 (HHTD) 展前會，發言人巫俊毅表示，今年展出有「6 個最及 6 個更」，其中除了有最完整的 AI 應用及垂直整合外，今年也會展出更多的電動車以及機器人應用。

鴻海發言人巫俊毅。(鉅亨網記者彭昱文攝)

巫俊毅說明，今年的「6 個最」包括最完整的 AI 應用、最完整的垂直整合、最紮實的製造能力，以 AI 伺服器機櫃為例，將展示從上游零組件、關鍵模組到整機的完整產品組合，並同步展現自動化與精密加工設備。

另外，今年也將展示最前瞻的技術，由鴻海研究院主導，帶來量子電腦、人形機器人相關研發、以及自研大語言模型等熱門技術。本屆科技日也是最多元的合作夥伴參與，以及最多參觀人數，目前報名人數已經突破 1 萬人。