鴻海科技日展前會 搶先揭示亮點集中「6個最及6個更」
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (18) 日舉行鴻海科技日 (HHTD) 展前會，發言人巫俊毅表示，今年展出有「6 個最及 6 個更」，其中除了有最完整的 AI 應用及垂直整合外，今年也會展出更多的電動車以及機器人應用。
巫俊毅說明，今年的「6 個最」包括最完整的 AI 應用、最完整的垂直整合、最紮實的製造能力，以 AI 伺服器機櫃為例，將展示從上游零組件、關鍵模組到整機的完整產品組合，並同步展現自動化與精密加工設備。
另外，今年也將展示最前瞻的技術，由鴻海研究院主導，帶來量子電腦、人形機器人相關研發、以及自研大語言模型等熱門技術。本屆科技日也是最多元的合作夥伴參與，以及最多參觀人數，目前報名人數已經突破 1 萬人。
在「6 個更」方面，巫俊毅表示，今年有更多元的論壇、更多的電動車展示、更大的規模、更多外部公司參與、更多元的抽獎產品涵蓋主要客戶、更具特色的鴻海小物等。
其中，在參與公司方面，巫俊毅透露，除了集團旗下成員如夏普 (Sharp) 外，策略合作夥伴如東元 (1504-TW)，還有全家 (5903-TW)、華航 (2610-TW)、電電公會、MIH 等也都以不同的形式共襄盛舉。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
#下跌三黑K線
#均線指標下殺
#動能指標下跌股
#帶量跌破均線糾結
#法人看衰股
延伸閱讀
- 鴻海科技日本周登場 聚焦與OpenAI宣布合作
- 鴻海增資美國子公司49億元 擴充AI伺服器產能
- 劉揚偉：非常看好明年營運 AI伺服器出貨樂觀市占率再提升
- Q4營收將顯著成長 AI伺服器續強機櫃出貨估高雙位數季增
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇