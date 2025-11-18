鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至19.04元，預估目標價為550元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金像電(2368-TW)做出2025年EPS預估：中位數由18.73元上修至19.04元，其中最高估值19.47元，最低估值15.56元，預估目標價為550元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|19.47(19.47)
|35.29
|51.03
|最低值
|15.56(15.56)
|23.94
|33.11
|平均值
|18.45(18.45)
|27.44
|37.78
|中位數
|19.04(18.73)
|26.67
|34.41
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|61,315,680
|89,866,670
|121,729,480
|最低值
|60,674,770
|76,601,820
|86,050,170
|平均值
|60,980,730
|79,960,290
|96,143,140
|中位數
|60,955,170
|78,361,000
|88,886,060
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.54
|7.25
|8.86
|5.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|38,951,890
|30,043,950
|32,785,064
|26,607,474
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
