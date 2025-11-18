永誠資產管理處 2025-11-18 11:29

真正讓你變有錢的，不是收入，而是「留下來的錢」

財務翻身不是靠高薪，而是靠「做對小事」(圖:shutterstock)

「等我薪水再高一點，我就能開始存錢、開始投資。」這是許多人心中的共同信念。但只要觀察周遭就會發現：能存錢的人，不一定收入最高；而存不下錢的人，也不一定是低薪。

在永誠資產管理處的客戶中，我們更常看到的是，真正決定財務未來的，不是「你賺多少」，而是「你能留下多少」。那些財務提早穩定的人，也不是靠天賦或運氣，而是在日常生活中默默做對幾件小事。這些不起眼的習慣，才是逐漸拉開財務差距的核心原因。

接下來用三個觀念，帶你重新理解財務翻身這件事。

儲蓄率：比薪水更能決定人生方向的財務健康指標

許多人在加薪後仍覺得「錢不夠用」，關鍵不在薪水，而在於：生活開銷膨脹的速度永遠比加薪快。永誠資產管理處曾協助一位年薪近百萬的工程師進行財務盤點，他驚訝地發現：明明收入比幾年前高很多，但存款卻比剛出社會還少。原因不在於他亂花大錢，而是生活中的默默增加，像是外送變成習慣、累就搭計程車、有折扣就先買、訂閱平台從兩個變五個、同事揪飲料就順手點。每一筆都不大，但全部合起來，幾乎吃掉他 70% 的月薪。

因此與其一直追求「高薪」，更應該問自己：「我的收入裡，有多少是真的留下來的？有多少是在替未來的我打底？」真正決定財務健康的，是儲蓄率，能存下收入 20% 的人，財務速度永遠比收入高但存不到 5% 的人快上很多，財務自由不是收入快，而是累積快。

日常小開銷：最不痛的地方，往往是漏最多的地方

多數人的財務不是被「一次性的奢侈品」毀掉，而是被日常看不到累積的小開銷慢慢侵蝕。你可能沒有買名牌、沒有開跑車，也沒有瘋狂旅行，但財務狀況依然沒有好轉。原因是：真正致命的不是大錢，而是無意識的小錢。

例如：

一杯飲料 50 元 → 一個月 1,500 元

外送一餐比自己煮多花 150 元 → 一週就是 1,000 元

200 元的小物 → 根本不需要卻頻繁購入

被遺忘的訂閱 → 永遠都是「下個月再取消」

月底看帳單時的那口氣，就是這些小花費累積而成。財務問題不是你買了什麼，而是你從沒想過那些習慣正在吃掉你的未來。

五個讓錢更聽話的實用技巧 不痛苦、不強迫，但超有感

這五項方法不苦、不痛、不需要意志力，今天就能開始：

1. 做「消費優先順序」排表，而不是盲目削減開支

自問兩件事：本月最重要的是什麼？（健身、課程、預備金）哪些開銷是可有可無？（外送、零食、購物平台小物）不是節儉，而是讓錢回到真正重要的事。

2. 一天延遲購買法

看到想買的東西，先說：「我明天再決定。」24 小時後，你會發現超過一半都不想買了。

3. 設定「快樂預算」

不是完全戒掉小確幸，而是給它一個框架：例如：每週 300 元快樂金、一個月兩次外送、一個月一次高品質聚餐。享受與財務健康可以並存。

4. 月末做一次「本月最無感的三筆浪費」回顧

不是記帳，而是反思：哪三筆最不必要？為什麼當下買了？下次怎麼避免？10 分鐘就能節省下個月 10% 的開銷。

5. 自動化儲蓄

薪水一進帳就讓系統自動幫你存：自動轉入儲蓄帳戶、自動扣款做投資、自動建立緊急預備金。能存錢的，不是最自律的人，而是不需要靠自律的人。

結語：財務不是數學題，而是選擇題

你可以選擇把錢花在當下的愉悅，也可以選擇把錢放在讓未來更自由的位置。你不需要收入翻倍，也不需要完全節省。你只需要：提高儲蓄率、調整小習慣、讓每一塊錢更有意識。這些看似不起眼的小事，正是讓人財務翻身的關鍵。

（撰文者：永誠資產管理處 財顧團隊）

