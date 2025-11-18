遠東SOGO周慶爆買氣 務實消費當道 普發現金助攻有成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-18 11:44

遠東 SOGO 台北店 38 周年慶圓滿完成，SOGO 觀察到今年多個消費現象，包括普發 1 萬元政策有效與百貨行銷產生綜效，並帶動較高單價的家電成長、黃金買氣爆發，且超市生鮮持續熱銷等，整體而言，消費者採取更務實的消費模式。

遠東SOGO台北店38周年慶圓滿完成。(鉅亨網資料照)

SOGO 指出，今年台北店周年慶受惠普發 1 萬政策、天氣降溫助攻和國際金價波動，以及精品、名品冬季商品齊全，早春商品上架等因素強力催出買氣，並成功帶動東區周邊商圈熱度。

此外，數位工具運用大有斬獲，在周年慶期間各項回饋催動之下，SOGO APP 會員已突破 175 萬人。

儘管周年慶期間遇上鳳凰颱風干擾，中壢店、高雄店活動順延一天，然而，提袋率仍逆勢呈個位數成長，顯示消費者對 SOGO 周年慶「商品力」與「活動內容」的高度肯定。

SOGO 進一步指出，今年台北店周年慶消費特別現象有，普發萬元現金政策發揮綜效，首日就吸引 10 萬人次進館消費，首周末六日每日開店前更皆有逾 500 人排隊入館，客單價也成長 7-8%。

而超人氣 IP 蠟筆小新來店禮成熱門兌換夯品，最後一波排隊人潮甚至爆量，湧現逾千人消費排隊兌換。

隨著國際金價波動，保值、投資避險預期，黃金銷售年成長 40%。

忠孝館歐美女裝成長 2 成，主要是因戶外休閒運動鞋款同時熱賣，on 昂跑、HOKA 和 Garmin 智慧手錶都有翻倍成長。

儘管今年由於房市下滑因素，家電類別表現較疲軟，但隨後在普發現金效應下，帶動日韓家電成長 7%。

就不同館別來看，忠孝館超市 Fresh Mart 民生商品熱銷，成長 2%，食用油、醬油、洗衣球等生活必需品均暢銷，其中，生鮮橄欖油成長 10%、雞精成長 25%，而養生商品也有 30% 的成長，海鮮成長 7%、肉類成長 11%。