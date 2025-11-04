〈普發現金來了〉全家祭出限量好神卡 每張2000元 回饋超過10%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-04 12:24

普發 1 萬元在即，連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (4) 日宣布以「現金放大術」為核心策略，結合全台 4400 家店舖與會員 APP，推出多元優惠與回饋機制，其中，明日起將推限量「好神 (省) 卡」，設計 Q 版媽祖款與財神款共兩種卡面，每張售價 2000 元，內含 2000 元禮物卡 (無使用期限) 並加贈 210 元紅利金 (使用期限至 2025 年 12 月 31 日止)，等同回饋超過 10%。

全家搶搭普發1萬元消費商機，推限量「好神(省)卡」。(圖：全家提供)

全家說明，明日起至 12 月 31 日推普發三重奏活動，自 11 月 5 日起至 12 月 31 日，有線下實體「好神 (省) 卡」、線上 APP「全民普發好運刮刮樂 + 抽獎趣」活動，以及 ATM 領現加碼優惠。

而民眾只要「進入 APP > 熱門消息 > 全民普發好運刮刮樂」即可購買刮刮樂，每張售價 1000 元，內容包含 1000 元禮物卡 (無使用期限) 和回饋紅利金 100 元 (使用期限至 2025 年 12 月 31 日止)，每日每會員限買 3 張，讓普發金輕鬆放大。

此外，購買「全民普發好運刮刮樂」者皆可自動獲得一次抽獎資格，無須額外投注，即有機會抽中 Fami 錢包購物金 1 萬元 (共 10 名)。