新光三越拚2026「穩健致遠」 吳昕陽喊營收目標上看1000億元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-01-22 17:38

百貨龍頭新光三越今 (22) 日公布去年總營收為 830 億元，年減 13%，主要因台中店發生氣爆事故暫時停業的影響，展望 2026 年，隨著台中店恢復到過去經營水準，新光三越副董事長吳昕陽預料將是「穩健致遠的一年」，在面臨新進對手新挑戰下，「不只要走得更快、也要走的更穩」，今年總營收挑戰 1000 億元。

新光三越執行副總吳昕昌。(鉅亨網記者王莞甯攝)

吳昕陽不諱言，2025 不是一個好過的年，台中中港店因氣爆意外歷經 226 天停業，「回歸日常」這四個字很不容易，而目前台中店營運已回到過去未發生意外的水平，也證明整個團隊的韌性。

吳昕陽強調，即便遭遇逆風，新光三越沒有停止努力，反而激發很多創新，例如，台南小北門新店點透過潮流社交的全新定位，開幕營業短短 3 個月就衝出 10 億元業績，帶進多達 250 萬來客數。

另一方面，新光三越在信義新天地 A9 首次打造 SKM Men"s 主題空間，挑戰男裝市場，超乎預期帶進 5 成來客成長；而首次推出金卡服務、並設置第一間金卡貴賓室，金卡會員已達 1.1 萬人。

吳昕陽觀察到，金卡會員消費金額占總營業額比重達 2 成以上，這也是未來會持續專注經營的一個重要版圖。

展望 2026 年，新光三越擬定四大策略，包括實體通路體驗提升、數位體驗、生態圈經營和永續治理。

吳昕陽說明，將花費更多時間和消費者溝通，以做出實體店的溫度，例如，今年擬定 15 項以上的改裝行程，同時不放棄任何可以拓店的機會。