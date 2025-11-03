〈普發現金來了〉電商雙11獲加持 富邦媒：大家電出現換機熱潮

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-03 11:55

‌



電商全年最大檔期雙 11 前哨戰開跑，搭配政府普發現金 1 萬元將於 5 日開放登記、最快 12 日可領到，第四季零售旺季買氣爆發在望，momo 富邦媒 (8454-TW) 今 (3) 日指出，觀察到大家電出現換機熱潮，銷售成長上看雙位數，對此，momo 全新推出「58H 快配」服務，指定大家電最快 58 小時內即可配送到府、安裝完畢。

富邦媒看好雙11檔期的大家電銷售。(圖：富邦媒提供)

momo 觀察，這波檔期中，兼具 AI 智能科技、節能效率和高 CP 值的家電最受青睞，尤其 11 月隨著政府普發現金政策正式啟動，進一步推動消費者的換機意願，樂觀看待第四季大型家電銷售。

‌



momo 表示，許多消費者選擇將普發現金投入高價商品來汰舊換新，尤其冰箱、洗衣機、電視、空調等大型家電詢問度明顯提升，同時， 氣候轉濕、過敏源飆升，加上年末大掃除需求將至，環境清潔家電買氣也全面升溫，主要集中在空氣清淨機、除濕機、掃地機器人等品項。