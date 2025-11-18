鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-18 10:29

和碩 (4938-TW) 今 (18) 日宣布，與 AI 原生雲端 (AI Native Cloud) 服務商 Together AI，以及全方位 AI 數位基礎供應商 5C 展開策略性三方合作，共同部署由輝達 (NVDA-US) 加速運算技術，提供大規模 AI 基礎架構，打造新一代 AI 工廠 (AI Factory)。

和碩攜Together AI及5C部署AI基礎架構，打造AI工廠。(圖：和碩提供)

和碩指出，此次合作涵蓋 Pegatron RA4802-72N2 採用 NVIDIA GB300 NVL72，以及 Pegatron 基於 NVIDIA AS401-2T0-8H1 基於 NVIDIA HGX B200 平台的部署。其中，Pegatron RA4802-72N2 機櫃將於美國德州廠生產製造。

‌



另外，和碩與 5C 已於美國馬里蘭州資料中心部署 Pegatron AS401-2T0-8H1 採用 NVIDIA HGX B200 平台的液冷機櫃，特色為整合櫃體式冷卻液分配裝置 (In-row CDU)，以及 Pegatron AS800-2T0-8H1 基於 NVIDIA HGX B200 平台的氣冷系統。

和碩表示，此 L12 AI 運算叢集等級的整體解決方案，展現和碩與 5C 在 AI 系統、網路工程、散熱系統整合，以及資料中心端到端部署等領域的實力，結合 Together AI 以研究驅動且效能最佳化的推理與訓練能力，協助企業能夠在新一代 AI 工廠快速布建和拓展 AI 原生應用。