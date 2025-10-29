鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-10-29 09:07

和碩 (4938-TW) 共同執行長鄭光志說明赴美設廠進度，指出美國德州廠是購買現成的全新廠房，現階段正在布建電力，並進行產線試產，預計明年 3 月量產，初期將聚焦輝達 (NVDA-US) 的 GB300 及 B300 的生產製造。

和碩美國德州廠2026年3月量產，初期聚焦GB300及B300製造。(鉅亨網資料照)

鄭光志表示，德州廠本月已開始出貨 GB300，預計明年 3 月量產，未來主力生產 GB300 及 B300，並規劃負責 L6(主機板組裝) 到 L11(伺服器整機系統)。同時，也有看到其他業務機會，包括電動車高價值模組與網通產品等皆有客戶洽詢中，未來不排除拓展伺服器以外的業務。

鄭光志提到，雖然目前只購置一棟廠房，不過附近擴充彈性大，鄰近 5 分鐘車程範圍內還有多棟建築可擴充，加上電力供應充足，未來若有擴廠需求，購置新廠房相對便利。

鄭光志進一步說明產能規劃，指出年初購買桃園龜山廠房，將持續擴充台灣廠房，主要供貨中東與歐洲，墨西哥廠於 8 月時即可量產，主要供應美國客戶。