〈台幣〉封關前夕一度升上31.3字頭 央行出手穩匯收31.428元
鉅亨網記者陳于晴 台北
中國大陸發動圍台軍演，但台北股匯今 (30) 日反應冷淡，2025 年封關在即，外資偏向匯入，加上出口商有作帳壓力，推升新台幣兌美元走揚，一度回到 31.3 字頭，惟央行再度進場調節匯價，終場收在 31.428 元，升值 2.2 分，呈現連續 6 個交易日升值，台北及元太外匯市場總成交值僅 10.43 億美元，交投仍顯冷清。
新台幣兌美元擺脫狹幅整理格局，今天強勢走揚，一度升值近 1 角，盤中最高來到 31.36 元，雖然年底正值歐美耶誕與新年假期，外資參與度大幅降低，匯市交易量萎縮，但部分外資今天相對擴大匯入，以利布局 2026 年元月市場行情，此外，出口商也有結匯需求，主要是為了發放年終獎金及償還債務等。
不過，12/31 封關在即，是各大企業、壽險公司及銀行進行年度結算的關鍵時刻，央行肩負「維持市場可接受的平衡價位」壓力，終場台幣升幅明顯收斂，以 31.428 元作收，升值 2.2 分。
觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.01%，韓元轉為重貶 0.96%，其他亞幣相對偏升，人民幣升值 0.27%，新加坡幣升值 0.09%，新台幣升值 0.07%，日元升值 0.06%。
台股無懼對岸軍演壓力，盤中一度翻紅，終場下跌 103.76 點，收在 28707.13 點，權王台積電下跌 10 元收 1520 元，記憶體族群與軍工股逆勢走揚。
