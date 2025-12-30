〈台幣〉封關前夕一度升上31.3字頭 央行出手穩匯收31.428元

中國大陸發動圍台軍演，但台北股匯今 (30) 日反應冷淡，2025 年封關在即，外資偏向匯入，加上出口商有作帳壓力，推升新台幣兌美元走揚，一度回到 31.3 字頭，惟央行再度進場調節匯價，終場收在 31.428 元，升值 2.2 分，呈現連續 6 個交易日升值，台北及元太外匯市場總成交值僅 10.43 億美元，交投仍顯冷清。