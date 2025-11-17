〈台幣〉台美匯率聯合聲明暗示不阻升？一度升逾1角呈買賣匯拉鋸戰

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-11-17 10:50

台灣央行上周五再次表態，與美國財政部已就匯率議題達成共識，甚至罕見發出聯合聲明直指，(1) 不應操縱匯率、(2) 干預匯市以因應匯率的過度波動或失序變動為主，儘管央行強調此與台美對等關稅談判無關，且美國財政部從未要求新台幣升值，說法與市場上解讀有差距，但新台幣今 (17) 日早盤來回震盪幅度加大，高低價差 1.41 角，台北匯市的買賣匯力道拉鋸更強烈。

台美匯率聯合聲明加大匯市買賣匯拉鋸，新台幣早盤一度升逾1角。(鉅亨網資料照)

新台幣今日以 31.13 元、升值 2 分開出後，隨即衝上 31.024 元高價，升值達 1.06 角，不過，開盤 1 小時轉貶，再度回到 31.155 元附近震盪。

央行強調，台美聯合聲明內容，是由央行與美國財政部單獨進行多次磋商，並達成共識，並不是行政院台美經貿工作小組成員，也未參與我方行政團隊和美國貿易代表署和美國商務部針對對等關稅的磋商談判，本次聯合聲明與台美對等關稅談判無涉。

央行表態，台美聯合聲明內容主要是延續央行與美國財政部雙方長期溝通原則，包括 (1) 不應操縱匯率，以避免阻礙國際收支的有效調整或取得不公平的競爭優勢、(2) 干預匯市是以因應匯率的過度波動或失序變動為主，且宜採雙向干預；事實上，此二大原則與央行現行匯率政策的實務操作一致。