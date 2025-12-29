鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-29 19:03

2025 年封關前夕，台股及權值王台積電再創新高，但匯市交投相對冷清，新台幣兌美元終場收在 31.45 元，微升 0.5 分，呈現連 5 升，台北及元太外匯市場總成交值萎縮至 10.15 億美元。

年底適逢耶誕、跨年假期，部分外資放假，使得整體匯市交投冷清，僅剩實質拋補在場上，新台幣兌美元今天開盤價為 31.45 元，盤中最高 31.415 元、最低 31.45 元，高低振盪不到 4 分，終場收 31.45 元，小升 0.5 分。

觀察主要貨幣今天表現，美元指數小跌 0.04%，韓元持續扮演最強亞幣，單日勁揚 0.87%，日元升值 0.19%，新台幣小幅走揚，新加坡幣則貶值 0.06%，人民幣亦微幅貶值，亞幣互有升貶。

台股今天多頭攻勢再起，台積電衝上 1530 元新天價，帶動加權指數盤中一度來到 28841.64 點，終場收在 28810.89 點，上漲 254.87 點，盤中與收盤指數雙雙寫下歷史新高。