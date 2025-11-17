鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-17 16:20

曾被華爾街資本、政治背書與機構資金三大引擎同時點火的比特幣 (BTC) ，近期意外「熄火」，自上月突破 12.6 萬美元歷史新高後大幅跳水，一度回吐今年全部漲幅，直至周一 (17 日) 亞洲早盤才暫趨穩定。數據顯示，比特幣總市值已從上月高點暴跌約 6000 億美元。

12.6萬跌到「信念崩塌」！比特幣市值暴跌6000億美元 華​​爾街三大引擎為何突然熄火？（圖：Shutterstock）

儘管華爾街已深度入場，ETF 將加密貨幣納入主流投資組合，川普政府也全面擁抱加密貨幣生態，市場卻突然退縮，速度快、力度大且缺乏明確誘因。

‌



雖然波動本是加密貨幣市場常態，但這次不同，市場對比特幣信念消散之快、解釋之匱乏，令交易大廳與社群媒體焦慮蔓延。交易員們反覆查看舊的圖表，重新拾起熟悉的理論，急切地尋找買家。

由於沒有關於比特幣行為模式的傳統華爾街範本，沒有穩定的相關性，沒有經過驗證的風險框架，一些人便回歸到他們最熟悉的模式：四年減半週期。

所謂「減半」是指比特幣大約每四年調整一次供應增速，歷史上常引發投機潮後崩盤，且礦工拋售行為會滯後加劇跌勢，而最近一次減半事件發生在去年 4 月，然後價格在上月見頂，看似符合舊節奏。

但隨著資金雄厚買家重塑市場，上述模式適用性存疑。Bitwise 資管投資長 Matthew Hougan 指出，零售市場情緒低迷，投資人憂「四年周期」重演，提前拋售規避 50% 回調風險。下跌亦折射「宿醉效應」與市場疲憊，因散戶高價追漲加密貨幣的概念股受損，今年 10 月初貿易緊張升級與高槓桿，觸發強制平倉。

更關鍵的是，即便 ETF 年中吸金數百億美元、川普政策釋放利好，資金流入仍停滯，且長期持有者套現離場，以比特幣為核心的上市公司股價逼近其持幣價值，信念溢價消失殆盡。

加密貨幣數據公司 Nansen 指出，比特幣正從「機械供應驅動」轉向「宏觀資產」，對流動性、政策及美元動態更敏感，但市場交易仍憑感覺，風險偏好逆轉，山寨幣暴跌，川普利好難擋宏觀拖累，更難敵 AI、穩定幣等新投機寵兒分流資金。

BI 高級大宗商品策略師 Mike McGlone 直言，當黃金與美股逼近歷史高點時，比特幣卻正在融化，預計跌勢延續。

儘管市場基礎架構未垮，川普勝選後比特幣仍有漲幅，但對期待年底衝 20 萬美元的投資人而言，近期挫敗令人失望。