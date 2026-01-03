search icon



元旦開紅盤不等於全年大漲 歷史數據告訴你真相

鉅亨網編譯余曉惠

華爾街有個傳統迷思，用每年第一個交易日來預測全年股市走勢，但 MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 指出，第一印象並非總是正確，在股市尤其如此。歷史經驗顯示，無論股市在年初表現如何，2026 年全年上漲的機率都是一樣的。

cover image of news article
元旦開紅盤不等於全年大漲 歷史數據告訴你真相 (圖:Reuters/TPG)

周五 (2 日) 是 2026 年第一個交易日，道瓊工業指數標普 500 指數終場小幅收高，那斯達克綜合指數微跌不到 0.1%。


Hulbert 表示，如果接下來的幾天情況與往年相似，分析師可能會試圖證明，1 月初股市的表現能預示全年走向。

目前不清楚華爾街最早何時開始關注開紅盤這一天的預測能力，可能至少可以追溯到 1972 年：當時《Stock Trader’s Almanac》創刊編輯 Yale Hirsch 曾說了這句名言：「如果聖誕老人未來訪，空頭可能會來到布羅德街 (Broad and Wall)。」

Hirsch 的焦點是聖誕節後至 1 月前兩個交易日，他認為如果股市在這段期間下跌，往往會接著出現熊市。

其他分析師也「發現」類似模式：

  • 有人認為股市全年走勢可由 1 月首個交易日預測
  • 有人聚焦前兩個交易日
  • 有人觀察第一周
  • 還有一派「1 月晴雨表」(January Barometer) 理論，認為整個 1 月的漲跌方向可預示全年走勢

然而，Hulbert 指出，從統計角度來看，這些所謂的「第一印象模式」都難以符合傳統的顯著性標準。

他以道瓊工業平均指數自 1896 年推出以來的歷史資料為分析目標，結果發現，無論以上述任何一段時間作為「年初印象」來衡量，全年股市上漲的機率幾乎不受影響。

Hulbert 指出，平均而言，股市每兩年約有一年上漲——而 1 月初的交易表現並不會改變這個機率。


道瓊指數48382.390.66%
S&P 5006858.470.19%
NASDAQ23235.63-0.03%

