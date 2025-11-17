比特幣跌2% 報93,500美元 今年來漲幅抹平

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-17 08:01

據美國《CNBC》報導，截至美國東部時間周日（16 日）17 時 44 分，全球市值最大的加密貨幣比特幣下跌 2.04%，報 93,500 美元，抹去今年以來所有漲幅。

比特幣跌2%，今年來漲幅抹平。（圖：Shutterstock）

近日在人工智慧（AI）相關股票普遍回調的背景下，比特幣自 11 月 11 日以來已連續數日下跌。

由於吸引了眾多此前大舉投資大型科技股的投資者，這使得這兩類交易緊密相連。上周市場重燃對美國矽谷科技巨頭在 AI 項目上的巨額投入的擔憂，多家大型科技企業的股價下跌。

此外，比特幣跌破 10 萬美元關鍵里程碑的背後，「巨鯨」（持有 1,000 枚比特幣以上的大戶）和長期持有者的拋售是顯著推手。

區塊鏈的數據顯示，過去 30 天內長期比特幣持有者已出售約 81.5 萬枚比特幣，這是自 2024 年初以來最高拋售紀錄。更關鍵的是，持有比特幣超過七年的「巨鯨」錢包，以每小時超過 1,000 枚比特幣的速度持續賣出。