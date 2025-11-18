微星深化AI基礎架構佈局 參展SC25亮相新一代NVIDIA MGX與DGX AI平台
鉅亨網記者吳承諦 台北
PC 品牌微星 (2377-TW) 於 Supercomputing 2025（SC25）展會中，展出新一代 AI 運算解決方案，深化公司在 AI 基礎架構的佈局。本次展示的平台基於 NVIDIA(NVDA-US) MGX、DGX Station 與 DGX Spark 參考架構打造，搭載了 NVIDIA Hopper GPU、Blackwell Ultra GPU 等多款先進晶片。
微星本次展出的產品線橫跨資料中心、邊緣運算至桌面應用，針對各類 AI 工作負載提供高效能運算。公司表示，其 AI 伺服器專為大型語言模型與深度學習設計，可支援 Intel Xeon 與 AMD EPYC 處理器，並可搭載最高 600W 的 GPU。
為了將資料中心等級運算力帶進桌面，微星推出 AI Station CT60-S8060，此平台基於 NVIDIA DGX Station 架構。該機型搭載 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip，最高支援 784GB 統一記憶體，可直接在桌面環境中進行大型 AI 模型開發與訓練。
此外，微星也發表基於 NVIDIA MGX 架構的平台，協助企業高效擴充，同時最大化 GPU 頻寬與運算密度，以滿足 AI 時代的運算需求。微星客製化產品事業部總經理吳大欣表示，公司在 AI 伺服器領域的深化佈局，將為次世代 AI 創新開啟更多可能性。
微星的 EdgeXpert 個人 AI 超級電腦已於 2025 年 10 月 15 日正式上市，採用 NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip，具備 128GB 統一記憶體。該產品以僅 1.2 公升的緊湊機身提供專業級 AI 運算效能，專為教育、科研與企業 AI 實驗室打造。
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 少子化發酵人才供給萎縮 微星、富采等大廠加入 GOLF 聯盟穩固人才鏈
- 微星薄型快充樁搶攻都會市場 家用車充明年安規更新迎利多
- 微星參展參展國際智慧能源週 充電方案落地指標建案與慈濟場域
- AI PC 架構轉換啟動，台廠供應鏈誰先卡位：技嘉、華碩、微星、宏碁
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇