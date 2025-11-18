鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-18 10:04

PC 品牌微星 (2377-TW) 於 Supercomputing 2025（SC25）展會中，展出新一代 AI 運算解決方案，深化公司在 AI 基礎架構的佈局。本次展示的平台基於 NVIDIA(NVDA-US) MGX、DGX Station 與 DGX Spark 參考架構打造，搭載了 NVIDIA Hopper GPU、Blackwell Ultra GPU 等多款先進晶片。

微星深化AI基礎架構佈局 參展SC25亮相新一代NVIDIA MGX與DGX AI平台。(圖：微星提供)

微星本次展出的產品線橫跨資料中心、邊緣運算至桌面應用，針對各類 AI 工作負載提供高效能運算。公司表示，其 AI 伺服器專為大型語言模型與深度學習設計，可支援 Intel Xeon 與 AMD EPYC 處理器，並可搭載最高 600W 的 GPU。

‌



為了將資料中心等級運算力帶進桌面，微星推出 AI Station CT60-S8060，此平台基於 NVIDIA DGX Station 架構。該機型搭載 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Desktop Superchip，最高支援 784GB 統一記憶體，可直接在桌面環境中進行大型 AI 模型開發與訓練。

此外，微星也發表基於 NVIDIA MGX 架構的平台，協助企業高效擴充，同時最大化 GPU 頻寬與運算密度，以滿足 AI 時代的運算需求。微星客製化產品事業部總經理吳大欣表示，公司在 AI 伺服器領域的深化佈局，將為次世代 AI 創新開啟更多可能性。