少子化發酵人才供給萎縮 微星、富采等大廠加入 GOLF 聯盟穩固人才鏈
鉅亨網記者吳承諦 台北
少子化持續發酵，然而 57% 企業認為求職者的「履歷與實際條件」差距擴大，人才供給快速萎縮，PC 品牌微星 (2377-TW)、光電廠富采 (3714-TW) 等企業參與 GOLF 學用接軌聯盟，積極與大學合作，不僅緩解青年就業焦慮，也為台灣企業建構更穩定的人才供應鏈。
GOLF 學用接軌聯盟理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展表示，在 AI 與少子化的衝擊下，實習不只是人才培育的一環，更是企業與青年雙方的關鍵橋梁，GOLF 很榮幸能串聯各界資源，協助學生提早進入產業，企業也能更快找到合適人才。
今年參與 GOLF 學用接軌聯盟提供實習的企業陣容強大，包含友達光電 (2409-TW)、緯創資通 (3231-TW)、力成科技 (6239-TW)、新加坡鈦坦科技、台達電 (2308-TW)、台積電 (2330-TW)、富采投資控股、仁寶電腦 (2324-TW)、研揚科技 (6579-TW) 等。企業代表也指出，透過 GOLF 平台，更容易接觸到具潛力的學生，聯盟預期今年實習職缺總數將突破 1,500 個。
除了實習媒合創新高，GOLF 學用接軌聯盟亦積極推動課程國際化。預計於 2025 年第四季啟動前導課程雙 / 多語化計畫」，規劃建立國際專區，蒐集並翻譯 41 部外語課程影片。平台目前累計課程數超過 670 堂，其中 AI 課程 45 堂，逐步建構基礎、應用到專案的模組化學習架構，成為國際學生與本地學生共同受惠的重要資源。
教育部統計顯示，2024 年台灣共有約 12 萬名國際生與僑外生，政府亦透過「Bilingual 2030」政策，期望透過推動全民雙語教育，強化國際競爭力。然而，課程資源不足與外籍生適應挑戰仍待解決。GOLF 期許雙語平台的推出，有助於協助國際學生更快融入台灣學習環境。
GOLF 學用接軌聯盟理事長、新加坡商鈦坦科技總經理李境展強調，聯盟希望不僅縮短學用落差，也讓更多國際學生在台灣紮根發展，將台灣打造成國際人才的舞台；企業代表則指出，雙語化課程不僅能吸引更多國際人才，也能提升企業品牌的國際能見度。
