上櫃公司Q3財報形式審閱完畢 10檔個股明起調整交易方式

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-11-18 12:05

櫃買中心今 (18) 日表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之 114 年第 3 季財務報告後，確定有 10 家上櫃有價證券應調整交易方式，其中含連展投控等 4 檔因淨值過低，將變更交易方式，調整自 114 年 11 月 19 日起實施 。

上櫃公司Q3財報形式審閱 10檔個股明起調整交易方式。（鉅亨網資料照）

櫃買中心指出，有 4 家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之一，故新增為變更交易方法，這四家公司分別是：連展投控（3710-TW）、佳總（5355-TW）、保銳（8093-TW）以及商丞（8277-TW） 。

‌



其次，關於繼續變更交易方法的公司中，研勤（3632-TW）因其財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故將繼續維持變更交易方法，並新增採行分盤方式交易 。

此外，淳紳（4529-TW）及唐鋒（4609-TW）等 2 家公司，則因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本十分之三，但仍低於所列示股本二分之ㄧ，故雖然繼續變更交易方法，但將取消採分盤方式交易 。