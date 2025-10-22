鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-22 13:19

PC 品牌微星 (2377-TW) 今 (22) 日將參加將於 10 月 29 日至 31 日參加 2025 台灣國際智慧能源週，並展出 Hyper 快充、EV 與 Eco 系列 AC 充電樁、EZgo 便攜式旅充，以及 eConnect 能源管理系統等完整產品線。同時，微星充電樁產品近期已逐步在新北建案、林口慈濟落地，持續推進相關進度。

微星參展參展國際智慧能源週 充電方案落地指標建案與慈濟場域。(圖：微星提供)

微星本次展出「MSI Hyper 80 Dual 超薄直流快充樁」，適用於都會停車場與空間受限場域，讓每個車位、公設區域、畸零地都能發揮最大效益；EV / Eco 系列 AC 充電樁搭載 5 至 7 吋螢幕，最高輸出三相 22kW，支援 Solar Ready 及 AI 車牌辨識，可應用於商辦大樓、社區住宅、商場與飯店等多元場域。

而 MSI eConnect 能源管理系統，具備動態負載平衡（Dynamic Load Balancing）、排隊充電技術與 遠端控管介面，專為多車位與大型案場設計，能即時分配電力、優化充電排程並提升營運效率；微星開發 SI EZgo 便攜式旅充支援最高 7kW 輸出與可隨時更換的電源線如 NEMA 5-15、NEMA 14-50 等多國插頭供國際使用。

微星提到，充電解決方案不僅具備完整產品線，更已成功落地於多元案場，包括板橋「遇東騰」指標建案、林口慈濟靜思堂，其中「遇東騰」社區更搭配合作夥伴銳能智慧科技提供的 EMS 能源管理系統、社區代管與專設一戶請電，形成完整的一站式解決方案。