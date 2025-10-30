〈智慧能源週〉微星薄型快充樁搶攻都會市場 家用車充明年安規更新迎利多

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-30 12:44

‌



PC 品牌微星 (2377-TW) 推出新一代 80K 瓦快充樁「Hyper 80 Dual」，厚度僅 30 公分，瞄準都會區停車位有限的市場需求。新產品採側面出槍設計，解決傳統充電樁占用停車空間問題，預計 11 月中旬開放客戶測試，主要目標客戶為中小型充電營運商與商場停車場業者。

微星薄型快充樁搶攻都會市場 家用車充明年安規更新迎利多。(鉅亨網記者吳承諦攝)

產品規格方面，新款充電樁單槍最高可達 80K 瓦，雙槍模式則為 40K 瓦。微星表示，以目前電動車規格計算，40K 瓦充電功率約一小時內可將電池從 20% 充至 80%，符合都會區消費者短暫停留的使用情境。80K 瓦的設計也有助於降低台電申請門檻，一般商用最低從 99K 瓦起跳，80K 瓦可落在較易通過審核的範圍。

設計巧思方面，微星採用側面出槍配置，避免傳統正面出槍占用停車位空間，降低駕駛停車難度與碰撞風險。介面設計上，微星藉由 PC 經驗出發，微星採用大字體與清楚圖示，避免過度圖像化造成資訊判讀困難。公司強調以消費性電子產品設計思維出發，注重使用者體驗與互動。

微星指出，目前瞄準中小型充電營運商市場，提供硬體、軟體與 APP 一條龍服務，大型營運商多有自有系統，但台灣有許多僅經營兩間充電站的中小型業者，無力自行開發系統，微星可提供包含能源管理系統與收費軟體的完整解決方案。目前全台主要充電營運商都已接觸並了解新產品。

市場策略上，微星強調產品定位與競爭對手有所區隔，目前國內大廠已占據市場主要位置，不過微星提供軟硬體整合方案，彈性較高，適合新進市場的中小型營運商。

車隊管理應用上，微星表示新產品也適合物流業者與計程車隊使用。許多機場接送或物流車隊約有 10 至 15 台車輛，需要固定充電設施，但不需要大型充電站規模。80K 瓦充電樁只需四個停車位即可滿足車隊輪流充電需求，申請用電也較為便利。

微星表示，工程團隊直接溝通可提升串接效率，預計 11 月中旬正式開放客戶測試，將會在明年正式量產，並同步於明年上半年於海外販售。