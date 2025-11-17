十銓Q4獲利隨記憶體續漲再向上 供不應求到明年
鉅亨網記者魏志豪 台北
十銓 (4967-TW) 近期受惠記憶體價格大漲，第三季稅後淨利達 2 億元，年增 37.71%，創下歷史次高，每股盈餘達 2.35 元，展望後市，公司看好，隨著記憶體價格續漲，第四季獲利可望持續攀升，且供需失衡的狀況將延續至明年。
十銓第三季營收 41.63 億元，季減 8.83%，年減 32.86%，毛利率 13.28%，季增 3.29 個百分點，年增 5.89 個百分點，營益率 6.07%，季增 4.98 個百分點，年增 4.56 個百分點，稅後淨利 2 億元，季增 1718%，年增 37.71%，每股盈餘 2.35 元。
十銓前三季營收 140.8 億元，年減 15.55%，毛利率 10.56%，年減 0.76 個百分點，營益率 2.64%，年減 1.07 個百分點，稅後淨利 2.95 億元，年減 47.49%，每股盈餘 3.47 元。
十銓指出，第三季受惠品牌訂單成長以及工控與 B2B 專案挹注，營運動能延續，同時，AI 伺服器成長帶動 DDR5 泛用型模組與工控嵌入式儲存產品需求升溫，出貨與接單節奏維持穩健，加上高階模組與企業級儲存產品結構持續優化，對整體營運表現帶來正面助益。
十銓看好，第四季將延續上季的成長動能，以及記憶體價格持續走揚，預期本季獲利將持續攀升，表現可期。
十銓認為，近期因雲端服務供應商 (CSP) 對於運算資源及相關資料儲存空間的擴建規劃，對 HBM 及 Flash 的需求大增，造成記憶體市場應用上結構性的改變，引發各類型記憶體陸續出現缺貨狀況，帶動價格急漲，預計供需失衡的狀況將維持至明年，公司也立即啟動庫存的宏觀調控，以保證重要市場與客戶的持續供貨，憑藉跟上游多年的合作關係，及內部完備的庫存管理策略，強化供應鏈韌性與營運基礎，為長期成長注入永續動能。
