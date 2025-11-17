十銓Q4獲利隨記憶體續漲再向上 供不應求到明年

‌



十銓認為，近期因雲端服務供應商 (CSP) 對於運算資源及相關資料儲存空間的擴建規劃，對 HBM 及 Flash 的需求大增，造成記憶體市場應用上結構性的改變，引發各類型記憶體陸續出現缺貨狀況，帶動價格急漲，預計供需失衡的狀況將維持至明年，公司也立即啟動庫存的宏觀調控，以保證重要市場與客戶的持續供貨，憑藉跟上游多年的合作關係，及內部完備的庫存管理策略，強化供應鏈韌性與營運基礎，為長期成長注入永續動能。