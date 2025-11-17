強茂斥資3.13億元收購日商越南廠 強化全球布局

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-17 16:42

功率元件業者強茂 (2481-TW) 今 (17) 日公告，董事會決議通過以自有資金 1,003 萬 2,000 美元(約新台幣約 3.13 億元)，收購 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO.,LTD.95% 股權，滿足客戶對產地之需求及提升區域產能調度彈性與競爭力。

強茂營運長陳佐銘。(鉅亨網資料照)

強茂在今年 2 月 7 日公布，與 TOREX SEMICONDUCTOR 簽訂合作備忘錄，TOREX 將出售或轉讓部分或全部其 100% 持有之子公司 TOREX VIETNAM SEMICONDUCTOR CO., LTD. 股權予強茂。

強茂藉由取得此次股權，可望取得越南生產製造能力，同時，TOREX 也預計持續穩定委託該廠代工生產 TOREX 產品。