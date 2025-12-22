鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-22 09:30

韓媒《EtNews》今 (22) 日報導，三星打算在 2026 年推出「闊折疊」手機，目標直指蘋果首款折疊螢幕手機 iPhone Fold，雙方將在高階折疊螢幕市場展開正面較量。

這款手機定位與 iPhone Fold 高度相似，內螢幕採用 7.6 吋 OLED(蘋果為 7.58 吋)，螢幕比例皆為 4:3，展開後觀感接近翻書，外螢幕配備 5.4 吋 OLED。

業內人士指出，4:3 比例旨在提升握持穩定性與自然感，更適合瀏覽網頁、照片及閱讀文字。

不過，目前影視、網路影片多為寬螢幕製作，部分使用者可能需要適應此顯示比例。

報導指出，三星還將上述折疊機型納入 Galaxy Z 系列，預計 2026 年秋季發布，屆時三星也可能同步推出 1 款 Flip 小折疊與 2 款 Fold 大折疊機型，與蘋果秋季發表會的時間節點重疊，競爭意味濃厚。

三星的折疊新機支援 25W 無線充電，與 Galaxy S26 Ultra 並列三星旗下無線充電最快機型之一，進一步強化高階配置。