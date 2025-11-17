search icon



南韓半導體巨頭 SK 集團週日 (16 日) 宣布，計畫在 2028 年前於南韓境內投資 128 兆韓元 (約 883 億美元)，重點放在製造晶片，以滿足人工智慧（AI）領域日益成長的需求。

cover image of news article
平衡美韓協議！SK集團豪砸128兆韓元 加強本土晶片命脈。(圖:shutterstock)

同時，該公司將在龍仁晶片集群建設 4 家大型半導體製造廠，投資金額可能會增加到 600 兆韓元


稍早之前，韓國總統李在明與韓國境內主要企業領袖會面，會後包含三星、現代汽車集團及 SK 集團在內的產業巨擘，共同宣布了全新的大規模國內投資計畫，顯然是為了平衡先前美韓貿易協定中所承諾的 3500 億美元對美投資，藉此消除外界對於企業將優先考量美國、排擠國內投資的擔憂 。

SK 集團會長崔泰源表示，考慮到高頻寬記憶體（HBM）等人工智慧記憶體的需求劇增，光是龍仁晶片園區的投資規模就可能達到 600 兆韓元左右。

SK 集團計劃根據晶片需求和市場狀況，調整建設速度，分階段逐步擴大投資規模。

SK 集團旗下 SK 海力士將於韓國政府共同在龍仁工業園區建設 8600 億韓元規模的「Trinity Fab」，以加強國內半導體生態系統。Trinity Fab 將作為一個開放平台和非營利基金會，為零件製造合作夥伴、研究機構和新創公司提供服務。

SK 電信和 SK 寬頻正在與亞馬遜網路服務公司（AWS）合作，在蔚山市建設人工智慧資料中心，計劃於 2027 年投入營運。

崔泰源在周日舉行的企業代表會議上表示：「我們繼續保持每年在國內招聘 8000 多名員工，計劃每年創造 1.4 萬至 2 萬個工作崗位。」
 


