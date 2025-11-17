鉅亨網新聞中心 2025-11-17 13:09

韓國科技巨頭三星集團宣布一項歷史性投資計畫，承諾在未來五年內，向韓國本土投入總計 450 兆韓元，用於擴大研發（R&D）及建設新生產線。這項巨額投資將重點佈局於三大核心領域：半導體、AI 基礎設施，以及下一代核心技術研發。

韓國本土迎來超級投資潮！三星領軍豪撒450兆韓元、開6萬職缺 強攻三大技術。(圖:shutterstock)

此舉是在韓國總統李在明與包括三星、現代、LG 等主要商業集團領導人會面後迅速採取的積極措施，旨在加強國內投資，回應外界對主要企業對美投資增加可能導致國內投資萎縮的擔憂。

三星集團的 450 兆韓元投資是韓國企業界提振本土經濟和產業競爭力的關鍵一環。同期，現代汽車和 LG 集團也分別承諾投入 125.2 兆韓元和 100 兆韓元，共同築牢韓國產業的未來基礎。

面對全球 AI 時代帶來的存儲半導體中長期需求擴大，三星電子將大幅擴大半導體投資，計劃在韓國平澤第二園區新建第 5 條半導體生產線（P5），預計於 2028 年全面投入量產。此舉旨在提前確保產能，以便迅速應對市場變化，鞏固三星在半導體產業的支柱地位。

同時，三星正積極參與韓國國家 AI 算力中心的建設，並進行重大戰略收購，全面佈局 AI 數據中心市場。三星電子已於 11 月初收購歐洲最大暖通空調企業 FlaktGroup。FlaktGroup 將在韓國興建一條生產線，專注於提供 AI 數據中心專用的精密冷卻解決方案，加速本土 AI 基礎設施的部署。

三星 SDS 作為韓國國家 AI 算力中心特設法人（SPC）聯合體的主運營商，正主導在全羅南道建設大型 AI 數據中心，目標是到 2028 年配置約 1.5 萬顆 GPU，為學術界和中小企業提供強大算力支持。

除了半導體和 AI，這項投資也涵蓋了對未來增長至關重要的核心技術。包括，三星 SDI 正推進在國內建立下一代電池生產基地，重點發展被稱為「夢想電池」的全固態電池，並已與德國寶馬集團簽署了全固態電池示範項目協議，持續構建差異化競爭力。

與此同時，三星 Display 正在忠清南道牙山基地建設面向 IT 產品的 8.6 代 OLED 產線，預計於 2024 年年中實現量產，旨在滿足不斷增長的 IT 顯示面板市場需求。