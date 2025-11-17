鉅亨網編輯林羿君 2025-11-17 16:10

過去一週，科技股明顯震盪。投資人撤出今年最火熱的 AI 強勢股、調整對 12 月降息的預期，並在史上最長的美國政府停擺結束後，重新評估美國經濟前景。

堅守陣地吧！華爾街喊話：科技股急殺只是雜音 多頭未變。(圖:shutterstock)

不過，儘管這波回檔是近一個多月來最劇烈的一次，華爾街策略師普遍認為，這更像是獲利了結與停擺後的短線波動，而非 AI 敘事或企業獲利基本面真正轉弱的訊號。

Mariner Wealth Advisors 首席投資策略師兼股票主管 Jeff Krumpelman 表示，AI 的長線投資人不應該感到恐慌。

Krumpelman 解釋道：「我們現在屬於『堅守陣地』的陣營。」他指出，他的團隊在 2022 年市場低迷期間建立了規模可觀的 AI 股票部位，當時像輝達這樣的公司股價下跌了 70% 到 80%，但之後他們已逐步減碼，避免持股部位因股價暴漲而過度集中。

這位策略師強調，早期階段的 AI 採用仍然是一個強勁的多年期主題，目前的波動不應與網路泡沫混為一談。「這是真實的。AI 尚在早期階段，這不是 2000 年。」

Krumpelmann 補充說，這波回檔也讓超大型權值股之外出現更多機會。今年因 AI 硬體熱潮而相對落後的軟體族群，現在看起來愈來愈具吸引力。

簡單的數學

F/m Investments 執行長兼投資長 Alex Morris 認為，雖然 AI 仍是市場最強大的長期驅動力，但本週拋售背後的短期動力更多是機械性而非基本面因素。

他說：「我覺得這就是一道簡單的數學題。AI 相關個股的權重實在太集中，而一旦它們開始走弱，在指數如此超配的情況下，市場平均表現自然會比你想像的跌得更深。」

Morris 強調，這波下跌也不是單純因為 AI 動能減弱。他指出，獲利了結以及市場在下季度財報前調整部位，才是主要推力，特別是在市場預期依然居高不下的情況下。

他進一步稱，雖然企業獲利很強，而且看起來會持續強勁，但市場的期待值也非常高。再加上有連鎖效應，即當指數裡超過三分之一的成分股稍微「打個噴嚏」，其他權值自然都會跟著感冒。

也因此，企業獲利成了撐住市場的關鍵基石。到目前為止，大多數公司確實也交出了符合高標期待的成績單。

巴克萊策略師 Venu Krishna 在給客戶的報告中寫道，標普 500 指數今年第三季的財報季，企業利潤率衝上歷史新高。淨利率成長 14.2%，創下至少 25 年來最佳紀錄。

根據 FactSet 資料，目前已有 92% 的公司公布財報，其中有 82% 的 EPS 優於預期。第 3 季的綜合獲利成長率達 13.1%，有望迎來連續第四季的雙位數成長。